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影／槍擊要犯潛逃越南胡志明市 台越合作押回台羈押

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
槍擊要犯男潛逃越南，被遣返回台，由於處新冠肺炎爆發時期，押解的官警如臨大敵，穿戴防護裝備，確保全程防疫安全。圖／刑事局偵六大隊提供
槍擊要犯男潛逃越南，被遣返回台，由於處新冠肺炎爆發時期，押解的官警如臨大敵，穿戴防護裝備，確保全程防疫安全。圖／刑事局偵六大隊提供

有強盜前科的何姓男子，受友人所託處理曾男的百萬賭債，去年率人前往台中市南區吳的住處索討賭債，涉嫌開槍擊中曾的右大腿，還打傷曾的兩名朋友，案發後第2天搭機潛逃越南，被外交部註銷護照，日前在胡志明市飯店被查獲，遣返回台，何嫌坦承犯案，由檢察官依殺人未遂罪聲押獲准。

刑事局偵六大隊第三隊長葉明鐘表示，何男（37歲）受託處理曾男積欠的百 萬賭債，去年11月3日晚間，與邱男、黃男、高男等人，前往台中市南區曾男的住處索討賭債，發生激烈衝突，吳開槍擊中曾的右大腿，同夥也打傷曾的友人吳男及屈男等人。

案發後第2天，何男搭機潛逃越南，而警方全力緝凶，於11月7日在台中市區，先後逮獲同夥邱男、黃男、高男等人，由檢察官鐘祖聲聲押3嫌獲准。經外交部撤銷何男的護照，台中地檢署也對何嫌發布通緝。

警方專案小組請國際刑警科駐越南聯絡官協助查緝何嫌，於今年3月25日由越南警方在越南胡志明市舊城區第五郡的飯店查獲何嫌到案，因應疫情關係，查獲時已先帶至越南當地醫院進行新冠肺炎檢測，結果為陰性。

刑事局駐越南聯絡官立即安排返台行程，並準備護目鏡、口罩、手套及乾洗手等清潔、防疫用品供何嫌及勤務人員使用；何嫌入境後，由刑事警局偵六大隊第三隊七名官警，準備押解之防疫專車及防護裝備(含護目鏡、口罩、手套及防護衣等)，確保全程防疫安全。

由桃園機場押解何嫌回台中，使用遠端偵訊室，由檢察官進行遠端偵訊，何嫌坦承犯案，檢察官向法院聲押獲准，移台中看守所羈押。

槍擊要犯男潛逃越南，被遣返回台，由於處新冠肺炎爆發時期，押解的官警如臨大敵，穿戴防護裝備，確保全程防疫安全。圖／刑事局偵六大隊提供
槍擊要犯男潛逃越南，被遣返回台，由於處新冠肺炎爆發時期，押解的官警如臨大敵，穿戴防護裝備，確保全程防疫安全。圖／刑事局偵六大隊提供

越南 檢察官 台中市

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