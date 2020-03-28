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影／感情糾紛約談判 新營街頭上演撞車持棍追人動作片

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
新營警分局昨晚循線找到10人到案說明，並依毀損及聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。記者邵心杰／翻攝
新營警分局昨晚循線找到10人到案說明，並依毀損及聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。記者邵心杰／翻攝

馮姓男子前晚因與女友感情糾紛，約吳姓男子出面談判，在台南市新營區三民路上發現吳車，直接追撞上去，隨後數名持棍棒男子下車奪門而出，在街頭橫行欲追打吳，而吳趁機開車加速逃逸，過程有如動作片驚險萬分。警方據報抵達現場，兩派人馬早一哄而散，昨晚循線找到10人到案說明，並依毀損及聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。

新營警分局調查，前晚9時10分，在新營區三民路上前有打架糾紛情事，警方接獲報案立即前往了解，警員到場後並未發現有上述情事。經查訪附近民眾目擊車禍糾紛案件過程，但雙方均已離開現場。

隨後，員警在路旁發現被撞車輛很可疑，進而了解案發原委，源自於男女友感情糾紛。新營警分昨晚10時許，將相關涉案車輛、人員共10人帶案詢問，釐清案情，移送地檢署偵辦。警方指出，刑法針對聚眾鬥毆等妨害秩序罪不法，業已修訂加重罰則，呼籲民眾切勿以身試法。

馮姓男子前晚因與女友感情糾紛，約吳姓男子出面談判，在台南市新營區三民路上發現吳車，直接追撞上去。記者邵心杰／翻攝
馮姓男子前晚因與女友感情糾紛，約吳姓男子出面談判，在台南市新營區三民路上發現吳車，直接追撞上去。記者邵心杰／翻攝
數名持棍棒男子下車奪門而出，在街頭橫行欲追打吳，而吳趁機開車加速逃逸。記者邵心杰／翻攝
數名持棍棒男子下車奪門而出，在街頭橫行欲追打吳，而吳趁機開車加速逃逸。記者邵心杰／翻攝
兩派人馬追逐過程有如動作片驚險萬分，警方據報抵達現場，早一哄而散。記者邵心杰／翻攝
兩派人馬追逐過程有如動作片驚險萬分，警方據報抵達現場，早一哄而散。記者邵心杰／翻攝

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