影／感情糾紛約談判 新營街頭上演撞車持棍追人動作片

馮姓男子前晚因與女友感情糾紛，約吳姓男子出面談判，在台南市新營區三民路上發現吳車，直接追撞上去，隨後數名持棍棒男子下車奪門而出，在街頭橫行欲追打吳，而吳趁機開車加速逃逸，過程有如動作片驚險萬分。警方據報抵達現場，兩派人馬早一哄而散，昨晚循線找到10人到案說明，並依毀損及聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。

新營警分局調查，前晚9時10分，在新營區三民路上前有打架糾紛情事，警方接獲報案立即前往了解，警員到場後並未發現有上述情事。經查訪附近民眾目擊車禍糾紛案件過程，但雙方均已離開現場。