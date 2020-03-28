聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／感情糾紛約談判 新營街頭上演撞車持棍追人動作片
馮姓男子前晚因與女友感情糾紛，約吳姓男子出面談判，在台南市新營區三民路上發現吳車，直接追撞上去，隨後數名持棍棒男子下車奪門而出，在街頭橫行欲追打吳，而吳趁機開車加速逃逸，過程有如動作片驚險萬分。警方據報抵達現場，兩派人馬早一哄而散，昨晚循線找到10人到案說明，並依毀損及聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。
新營警分局調查，前晚9時10分，在新營區三民路上前有打架糾紛情事，警方接獲報案立即前往了解，警員到場後並未發現有上述情事。經查訪附近民眾目擊車禍糾紛案件過程，但雙方均已離開現場。
隨後，員警在路旁發現被撞車輛很可疑，進而了解案發原委，源自於男女友感情糾紛。新營警分昨晚10時許，將相關涉案車輛、人員共10人帶案詢問，釐清案情，移送地檢署偵辦。警方指出，刑法針對聚眾鬥毆等妨害秩序罪不法，業已修訂加重罰則，呼籲民眾切勿以身試法。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言