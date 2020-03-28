桃園街頭傳凶殺案 19歲網咖工讀生遭常客刀刺心臟不治

19歲劉姓青年今日凌晨要去網咖接姊姊的班，行經桃園平鎮區，疑遭蘇姓男子行搶，反抗中被蘇嫌拿水果刀刺中心臟，倒臥路旁求救，卻因失血過多送醫不治。蘇嫌隨後前往派出自首，全案警方調查中。

這起街頭凶殺案發生在28日凌晨1點。桃園劉女子在臉書PO文指出，19歲的弟弟在上班途中遭刺死，引發社會關注。

平鎮警方說，事發前凶嫌蘇男（35歲）在巷口等待了1個多小時，後來死者劉男經過巷口，雙方發生拉扯、口角，蘇持預藏的刀子刺向劉胸口，掙扎過程自己手臂也被畫傷，他見劉胸口中刀血流如注，自己就嚇得逃逸，劉男則往大馬路邊求援，但因失血過多倒臥在南豐街送醫不治。

當時劉男要去網咖接姊姊的班，劉姊下班1個多小時後遲遲等不到人，後來因路人報案，警方轉報通知家屬劉姐才得知。

警方說，劉姐、劉男都在該網咖上班，蘇常常晚上會去打網咖，一個禮拜至少去好幾天，是店內的常客，劉男、劉姐和蘇彼此都認識，是否如劉姐PO文稱隨機殺人仍有待釐清。