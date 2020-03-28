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保全持玩具槍假扮警察 半路攔檢卻攔到真警察落跑遭逮
台南31歲保全人員熱愛生存遊戲，3月6日凌晨零時突發奇想持玩具槍假扮便衣刑警，在安南區安明路與北汕尾路口攔車盤查，未料他攔到台南市警三分局黃姓警員，反嗆「我也是警察！」保全見形跡敗露落跑，經黃記下車號，循線偵辦，昨天到住處起出玩具手槍及警察服飾警徽、臂章等證物，依法送辦。
警方調查，黃姓警員3月6日晚間返家途中，遇到該男子假冒警察攔車，對方一下車便持玩具槍自稱某分局便衣刑警，誆稱「我看到你從車窗丟出針筒」，要黃乖乖配合，未料，連菸都不抽的黃不甘遭誣陷，且自覺無違規卻被盤查有違常理，立馬表明身分，告知對方自己是在地分局員警。
男子沒想到假扮警察，竟攔到如假包換的真警察，他見形跡敗露，言詞閃爍，支支吾吾後，開車落跑。黃記下對方車號後，循線偵辦，昨天持搜索票至男子住處搜索，起出長槍子彈1顆、短槍子彈1顆、克拉克玩具手槍1把、警用警示燈4個，及相關警察服飾警徽臂章等假冒警察等多項證物。
擔任保全人員的男子熱愛生存遊戲，辯稱是好玩，才會假扮警察，不曾藉此犯過其他案件。警方依妨害自由、妨害秩序、槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦。檢方對其行徑很火大，認男子遇上警察才露餡，如是一般百姓可能因此遭殃。
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