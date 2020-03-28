快訊

昨陪愛妻12小時 辛龍一早現身打破沉默：「你們辛苦了」

「類包機」票價貴？徐正文：機票由海基會統一代訂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保全持玩具槍假扮警察 半路攔檢卻攔到真警察落跑遭逮

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
警方持搜索票至男子住處搜索，起出玩具手槍及子彈及相關警察服飾警徽臂章等多項證物。記者邵心杰／翻攝
警方持搜索票至男子住處搜索，起出玩具手槍及子彈及相關警察服飾警徽臂章等多項證物。記者邵心杰／翻攝

台南31歲保全人員熱愛生存遊戲，3月6日凌晨零時突發奇想持玩具槍假扮便衣刑警，在安南區安明路與北汕尾路口攔車盤查，未料他攔到台南市警三分局黃姓警員，反嗆「我也是警察！」保全見形跡敗露落跑，經黃記下車號，循線偵辦，昨天到住處起出玩具手槍及警察服飾警徽、臂章等證物，依法送辦。

警方調查，黃姓警員3月6日晚間返家途中，遇到該男子假冒警察攔車，對方一下車便持玩具槍自稱某分局便衣刑警，誆稱「我看到你從車窗丟出針筒」，要黃乖乖配合，未料，連菸都不抽的黃不甘遭誣陷，且自覺無違規卻被盤查有違常理，立馬表明身分，告知對方自己是在地分局員警。

男子沒想到假扮警察，竟攔到如假包換的真警察，他見形跡敗露，言詞閃爍，支支吾吾後，開車落跑。黃記下對方車號後，循線偵辦，昨天持搜索票至男子住處搜索，起出長槍子彈1顆、短槍子彈1顆、克拉克玩具手槍1把、警用警示燈4個，及相關警察服飾警徽臂章等假冒警察等多項證物。

擔任保全人員的男子熱愛生存遊戲，辯稱是好玩，才會假扮警察，不曾藉此犯過其他案件。警方依妨害自由、妨害秩序、槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦。檢方對其行徑很火大，認男子遇上警察才露餡，如是一般百姓可能因此遭殃。

警察 保全

延伸閱讀

就是要出門！西班牙人不惜「扮成狗」 醫生哭求：別再這麼做

新冠肺炎25日新增19例 出現英國校園群聚案例

新增26例新冠！研究機構群聚再增 確診者女友確診

顧防疫也要顧交安 花蓮警分局規劃攔檢取締逮酒駕騎士

相關新聞

保全持玩具槍假扮警察 半路攔檢卻攔到真警察落跑遭逮

台南31歲保全人員熱愛生存遊戲，3月6日凌晨零時突發奇想持玩具槍假扮便衣刑警，在安南區安明路與北汕尾路口攔車盤查，未料他...

守護藍色國土28年 巡護6號功成身退 海巡麵最回味

守護藍色國土28年的「巡護6號」功成身退，海巡署艦隊分署副分署長陳泗川昨天特地代表分署長前往基隆海巡隊碼頭，迎接船隻返港...

袈裟男恐嚇信點名150人 總統府也收到

高雄市謝姓男子七年來寄送十五封恐嚇信給公家機關、民間公司，揚言要炸飛機、殺害總統、民代，或是以「千面人」手法在飲料下毒。刑事局昨天拘提謝男到案，查出寄信動機是不滿時事，詢後依恐嚇公眾罪移送新北地檢署，新北檢方以罪嫌重大、有反覆實施之虞等理由向法院聲請羈押獲准。

雲林農田遭縱火 警深入追查

雲林沿海水林鄉、口湖鄉一帶最近出現農田「隨機縱火」，從半個月前迄今，已有多處分布在偏遠的造林農田被焚毀，損失不貲，農民叫苦，估計半月來約有七處農田受害，原先以為是意外起火，後來農民發現可能有人蓄意縱火，紛紛PO網訴苦，引起警方重視，已深入追查中。

每100位男性就有1個「N號房」會員？南韓性犯罪案的虛與實

大型犯罪案在這幾天內發酵，引發韓國媒體乃至於台灣媒體大篇幅報導，快要蓋過新冠肺炎的疫情新聞。不過我發現許多媒體因為搶快導致資訊錯誤或誇大，甚至利用過於誇張的標題吸引點閱。

國道一號北上北斗路段8車追撞 4人輕傷

國道一號北上218K北斗路段今天下午3點半發生包括和欣客運等二大車和6小車追撞事故，造成4人輕傷送醫，車流回堵到223公...

老司機哭哭！金錢豹、海派等6家酒店配合防疫 暫停業14天

受新冠肺炎衝擊，台中市酒店生意一落千丈，業者在中市政府相關人員力勸下，知名的海派集團青海南街的海七、海八店，以及金錢豹集...

影／65歲男台南麻豆開車爆衝 撞倒11台機車波及1女受傷

台南麻豆市區中午12點45分許，時姓民眾（65歲）駕駛自小客車由麻豆區興中路東往西直行，行經興中路與民生路口時，因血糖降...

6名越南偷渡客從留置室破窗脫逃 79小時全被海巡抓回

海巡署日前查獲31名越南偷渡客，其中6人在海巡署中港留置室破窗脫逃，海巡署前天逮回2人，昨日再逮1人，另1人無處可逃投案...

爆料時力黨工持毒 王浩宇判賠25萬得登報、臉書道歉

桃園市議員王浩宇2年前爆料時代力量林姓黨工持毒案，林男獲不起訴處分，他以名譽受損、精神痛苦，向王求償243萬元並登報道歉...

雲林出現農田「隨機縱火」？農民田地遭野火燒盡超痛心

雲林沿海水林鄉、口湖鄉一帶最近出現農田「隨機縱火」，從半個月前迄今，已有多處分布在偏遠的造林農田被焚毀，損失不貲，農民叫...

詐團從疫區大陸日本逃回台 在台另起爐灶被警查獲

詐團成員高姓男子、朱姓男子今年元月底二月初，從疫區大陸、日本返台，因大陸及日本新冠肺炎大爆發，嚇得高嫌等人不敢再前往，在...

熱門新聞

被檢舉偽造文書等罪 內政部將警政署長陳家欽函送北檢

公文文號密碼露馬腳 警政署長陳家欽栽跟頭

被移送調查 陳家欽直奔行政院向蘇貞昌說明

大轉彎！內政部大動作函送陳家欽 北檢認「程序不備」將退回

徐國勇防疫當頭硬幹 府院高層震怒

竹縣消防局副局長涉貪 竹檢搜索辦公室並聲押禁見獲准

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。