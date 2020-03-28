守護藍色國土28年「巡護6號」功成身退 海巡麵最回味

守護藍色國土28年的「巡護6號」功成身退，海巡署艦隊分署副分署長陳泗川昨天特地代表分署長前往基隆海巡隊碼頭，迎接船隻返港並慰問隊員，這是巡護6號最後一航次護漁勤務。陳泗川還與船上人員共享「海巡麵」，一起回味曾一起在船上的歲月痕跡及經歷過的大風大浪。

巡護6號20多年來守護漁民的護漁任務，可以說是漁民的守護神。海巡指出，船身是在1992年由豐國造船廠建造，船齡28年、船長約38米、總噸位達228噸、耐浪性8級、巡航速率15節、續航力2000浬。生涯主要擔服北方三島護漁勤務，另配合各海域任務需要，也會支援台日海域、西北海域及烏坵海域護漁勤務。

巡護6號有不少成果展現，2014年8月4日距釣魚台西南方29浬處，成功攔檢查獲基隆八斗子籍一艘漁船滿載私菸計1801箱，為近幾年北部海域查獲最大宗私菸案之一。

陳泗川與巡護6號很有感情，因為他在2011年到2014年擔任基隆海巡隊長期間，與隊員有著深厚感情，有不少共同奮鬥的回憶，他慰問後，還在船上與隊員共享「海巡麵」，傾聽同仁訴說著船上的歲月痕跡及經歷的大風大浪，並一起合影留念，為巡護六號最後一次任務畫下完美句點。

海巡署艦隊分署將為巡護六號辦除役典禮，近期新造的100噸級巡防艇將優先配給基隆海巡隊，傳承巡護六號的精神，持續在海上驅離越界違法船舶、強力取締海上交易或走私。

海巡署艦隊分署臉書小編貼心地解釋，「海巡麵」其實最早稱為「保七麵」，源自艦隊分署前身「內政部警政署保安警察第七總隊」老水警於海上的奮鬥日常的稱呼。

小編說，因為台灣周邊海域海象惡劣，且早期巡防艇設備與耐浪性未達現今標準，老水警須頂著驚濤駭浪，出海執行查緝走私或救生救難等任務。海上執勤顛簸搖擺、艦艇艙間又狹窄，煮食三餐不易，加上海上任務繁鉅，容易食慾不振，所以用最簡單易煮的湯麵為基底，加上冰箱內冷藏食材，如蔬菜、蛋花、鯖魚罐頭、魚丸及餃子等拌煮而成，不僅快速方便，又能填飽肚子、維持體力。

基隆海巡隊員回憶，海上搖晃很厲害，能夠安穩一碗海巡麵是最幸福的，簡簡單單的菜還有魚，最是新鮮美味。