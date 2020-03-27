老司機哭哭！金錢豹、海派等6家酒店配合防疫 暫停業14天

受新冠肺炎衝擊，台中市酒店生意一落千丈，業者在中市政府相關人員力勸下，知名的海派集團青海南街的海七、海八店，以及金錢豹集團名下的台灣大道總店、文心南路店（天上人間酒店）、金鑽麗都KTV及紫爵酒店等6家業者表示願配合政府防疫政策，自明（28）日起暫時停業14天。

台中市政府為機先防處民眾流連大型娛樂場所，引發群聚感染，形成防疫破口，結合警察局、衛生局、民政局、經發局及警察局針對民眾容易聚集娛樂之場所持續展開聯合稽查。

除了查察有無居家隔離（檢疫）民眾到處趴趴走外，也了解店家防疫措施，加強道德勸說及宣導本市防疫政策，期盼業者兼顧企業形象與消費者安全，共同為防疫工作盡一份心力。

經中巿府各相關單位積極勸導及協調，很多業者陸續表達願意全力配合巿政府的防疫作為，其中臺中巿知名海派集團青海南街的海七、海八店及金錢豹集團名下的臺灣大道總店、文心南路店（天上人間酒店）、金鑽麗都KTV及另一大型酒店紫爵等6家表示願配合政府防疫政策，自明(28)日起暫時停業14天。