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6名越南偷渡客從留置室破窗脫逃 79小時全被海巡抓回

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
最後2名越南偷渡犯曲文北及陳文俊，今日經策動終於在桃園市刑大到案，6名脫逃人犯全數緝回。圖／海巡署提供
最後2名越南偷渡犯曲文北及陳文俊，今日經策動終於在桃園市刑大到案，6名脫逃人犯全數緝回。圖／海巡署提供

海巡署日前查獲31名越南偷渡客，其中6人在海巡署中港留置室破窗脫逃，海巡署前天逮回2人，昨日再逮1人，另1人無處可逃投案，今日再逮2人，6人全部逮補歸案。

海巡署偵防分署連江查緝隊3月21日在屏東小琉球西南方10.6浬外海，查獲本國籍漁船載運越南籍偷渡犯31名，24男7女，留置期間有6名嫌犯在中港留置室，3月23日晚上破窗脫逃，海巡署立即成立專案小組，報請屏東地方檢察署指揮，並結合警方、移民署積極追查。

專案小組25日分別在台北市、南投市策動及緝捕偷渡犯黃義強、阮文二及陳姓接應嫌犯到案後，另鎖定其他在逃犯嫌可能逃亡路線及可疑藏匿處所，經由海巡署台中及彰化查緝隊策動，昨日在南投往梨山之力行產業道路途中，緝回第3名偷渡犯陶文哥，第4名偷渡犯吳文壽經策動後，昨日下午主動向移民署中區事務大隊投案；最後2名偷渡犯曲文北及陳文俊，今日經策動終於在桃園市刑大到案，6名脫逃人犯全數緝回。

海巡署指出，這次能在短時間內將人員全數緝獲，除了借用大量的科技偵蒐裝備及偵查系統輔助，海巡署上下一心，結合警政署、移民署等友軍單位，共出動60車次、250人次，從北到南佈下天羅地網，從西部沿海追到南投深山，終於在事發79小時內全數將6人追緝到案。

海巡署長陳國恩表示，緝回的6名脫逃偷渡犯均無發燒、咳嗽等症狀，研判未有染病或傳染疾病疑慮，請民眾放心；這31名偷渡犯將以最快速度完成司法程序後，交由移民署安排相關遣返作業。

陳國恩對此次人犯脫逃事件造成民眾擔心，再次表達歉意，他說，除了深切檢討，藉由此案例也將持續加強同仁相關教育訓練及要求，使類案不再發生。

一名越南偷渡犯今日經策動在桃園市刑大到案。圖／海巡署提供
一名越南偷渡犯今日經策動在桃園市刑大到案。圖／海巡署提供

海巡署 偷渡 移民署

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