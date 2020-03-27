爆料時力黨工持毒 王浩宇判賠25萬得登報、臉書道歉

桃園市議員王浩宇2年前爆料時代力量林姓黨工持毒案，林男獲不起訴處分，他以名譽受損、精神痛苦，向王求償243萬元並登報道歉，王辯稱是對公共事務表達意見、已盡查證；桃園地院認為王一再指述林持毒、運毒，非單純意見表達，判王得賠林25萬元，並於四大報頭版、臉書道歉，可上訴。

對此，王浩宇表示和律師討論後會提上訴，再將更關鍵證據交付二審法院，他也臉書發出9點聲明，表示此為真實發生、存在刑事案件，警方有查扣毒品，因證據不足不起訴，他並未提及林名字，僅就案情評論等。

林男主張，他擔任時代力量台北黨部專員，2018年3月27日遭憲兵隊搜索扣得疑似毒品物，王浩宇未經查證大肆公開發表不實內容，企圖重傷時代力量形象，以明示、暗示方法影射他違反毒品危害防制條例，更指摘時力欺騙記者、包庇他不法。

林說，時力為平息紛爭要他留職停薪，自己刑事雖獲不起訴，但王的言論造成輿論認為他持毒，精神受到莫大痛苦，依薪資損失45萬元、精神撫慰金200萬元，及請求回復名譽等，向王求償243萬500元，並刊登道歉啟事。

王浩宇則說，他發表言論未提及林的姓名，一般人無從知悉指涉者為何人，且林的姓名是中國時報揭露，林身兼時力創黨發起人，為局部性公眾人物，且時力黨工涉嫌持有、運輸毒品之事和公共議題相關，對於林的名譽保護應對言論自由較大程度退讓。

王也說，他透過時力內部黨工獲知此事，該內容和檢調偵查事實相符，已盡查證義務，自己陳述除「時力黨工涉嫌持有、販賣毒品」為事實外，其餘都是他就公共事務的意見表達，並未使用偏激不堪言詞。

法院查，王浩宇起初在臉書貼文稱「時力黨工在租屋處被查獲毒郵票」，並於立法院開記者會指出「這個黨工時有的數量是大量的一個毒品」，後又在臉書發文說「我敢說這樣的話，就是很完整的證據」、「他是涉嫌運輸跟販賣，不是施用」、「我多次提醒時力，但就是不處理選擇包庇」。

法院認為，王一再指稱林持有、運輸及販毒，內容已涉及事實陳述，而非單純意見表達，林男毒品案經台北地檢不起訴，可見王言論和事實不符，另對於王主張對公共事務表達、未提及林男全名，以及已盡合理查證等，院方審酌相關事證後都不採信。

法院考量，林男非公眾人物，被不實言論經媒體報導受精神痛苦非輕，王為桃園市議員，監督市政享有較大言論自由，但與市政無關之事，基於他身分地位言論亦讓媒體重視，應更謹慎以對，判王得賠林25萬元精神撫慰金。