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雲林出現農田「隨機縱火」？農民田地遭野火燒盡超痛心

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林沿海農田最近接連起火，作物和林木被焚毀，農民懷疑有人隨機縱火，感到痛心。圖／陳姓農民提供
雲林沿海農田最近接連起火，作物和林木被焚毀，農民懷疑有人隨機縱火，感到痛心。圖／陳姓農民提供

雲林沿海水林鄉、口湖鄉一帶最近出現農田「隨機縱火」，從半個月前迄今，已有多處分布在偏遠的造林農田被焚毀，損失不貲，農民叫苦，估計半月來約有七處農田受害，原先以為是意外起火，後來農民發現可能有人蓄意縱火，紛紛PO網訴苦，引起警方重視，已深入追查中。

靠近水林鄉塭底村的北港溪堤防旁，以及蕃薯村蔦松大排旁的造林地，和鄰近的休耕地，最近接連起火，由於幾處農田有的相距達約500公尺，有的隔著馬路，但都陸續起火，原先以為是天乾物燥起火，但直到最近相距不遠的口湖鄉水井地區，也陸續又出現農田火警，農民才開始懷疑有人縱火。

水林鄉農民陳文成指出，他配合平地造林，在3.3分地栽種650棵欖李樹，已種了5年，如今被一把不明野火燒盡，整塊田盡成燼，只剩3棵存活，其餘被燒光，以每棵最低價1千元來算，損失達60餘萬元，令人痛心。

陳文成指出，他是田被燒後的隔天巡田才發現，原以為是意外，但後來有人說看到當時一名年輕人在附近，形跡可疑，直到後來附近又發生多起火燒田，所以才懷疑是被縱火。

由於半個月來已有超過7處農田起火，消防隊也疲於奔命四處救火。李姓等幾位農民說，受害農田的地主均為不同人，且火燒田多集中在水林和口湖兩鄉交界的蔦松、塭底及水井一帶，這些地主也都確定非地主本人燒田所引起的。

農民說，雖說清明節到了，但他們農田週邊也沒有墳墓，且受害農地均相隔一段距離，造成林木焚毀，也有地下水井設施被燒毀，由於這些農田位處偏僻，人煙稀少，警方恐也不容易追查，所以大家只能PO網相互走告，提醒小心。

警方除也到網路留言向農民說明，並強調幾處焚田處都已派員調查，是否有人亂丟煙蒂意外起火或遭人縱火，因位處偏僻農區沒監視器，除已加強巡邏也委請當地巡守隊協助，希望目擊者踴躍提供線索，警方將全力追查，以保農區安全。

雲林沿海農田最近接連起火，作物和林木被焚毀，農民懷疑有人隨機縱火，感到痛心。圖／陳姓農民提供
雲林沿海農田最近接連起火，作物和林木被焚毀，農民懷疑有人隨機縱火，感到痛心。圖／陳姓農民提供
雲林沿海農田最近接連起火，作物和林木被焚毀，農民懷疑有人隨機縱火，感到痛心，紛紛PO網提醒其他農民小心，警方也主動留言請大家提供線索。記者蔡維斌／翻攝
雲林沿海農田最近接連起火，作物和林木被焚毀，農民懷疑有人隨機縱火，感到痛心，紛紛PO網提醒其他農民小心，警方也主動留言請大家提供線索。記者蔡維斌／翻攝
雲林沿海農田最近接連起火，作物和林木被焚毀，農民懷疑有人隨機縱火，感到痛心。圖／陳姓農民提供
雲林沿海農田最近接連起火，作物和林木被焚毀，農民懷疑有人隨機縱火，感到痛心。圖／陳姓農民提供
雲林沿海農田最近接連起火，作物和林木被焚毀，農民懷疑有人隨機縱火，感到痛心，紛紛PO網提醒其他農民小心。記者蔡維斌／翻攝
雲林沿海農田最近接連起火，作物和林木被焚毀，農民懷疑有人隨機縱火，感到痛心，紛紛PO網提醒其他農民小心。記者蔡維斌／翻攝

農民 縱火 口湖鄉

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