雲林出現農田「隨機縱火」？農民田地遭野火燒盡超痛心

雲林沿海水林鄉、口湖鄉一帶最近出現農田「隨機縱火」，從半個月前迄今，已有多處分布在偏遠的造林農田被焚毀，損失不貲，農民叫苦，估計半月來約有七處農田受害，原先以為是意外起火，後來農民發現可能有人蓄意縱火，紛紛PO網訴苦，引起警方重視，已深入追查中。

靠近水林鄉塭底村的北港溪堤防旁，以及蕃薯村蔦松大排旁的造林地，和鄰近的休耕地，最近接連起火，由於幾處農田有的相距達約500公尺，有的隔著馬路，但都陸續起火，原先以為是天乾物燥起火，但直到最近相距不遠的口湖鄉水井地區，也陸續又出現農田火警，農民才開始懷疑有人縱火。

水林鄉農民陳文成指出，他配合平地造林，在3.3分地栽種650棵欖李樹，已種了5年，如今被一把不明野火燒盡，整塊田盡成燼，只剩3棵存活，其餘被燒光，以每棵最低價1千元來算，損失達60餘萬元，令人痛心。

陳文成指出，他是田被燒後的隔天巡田才發現，原以為是意外，但後來有人說看到當時一名年輕人在附近，形跡可疑，直到後來附近又發生多起火燒田，所以才懷疑是被縱火。

由於半個月來已有超過7處農田起火，消防隊也疲於奔命四處救火。李姓等幾位農民說，受害農田的地主均為不同人，且火燒田多集中在水林和口湖兩鄉交界的蔦松、塭底及水井一帶，這些地主也都確定非地主本人燒田所引起的。

農民說，雖說清明節到了，但他們農田週邊也沒有墳墓，且受害農地均相隔一段距離，造成林木焚毀，也有地下水井設施被燒毀，由於這些農田位處偏僻，人煙稀少，警方恐也不容易追查，所以大家只能PO網相互走告，提醒小心。