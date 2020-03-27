詐團從疫區大陸日本逃回台 在台另起爐灶被警查獲

詐團成員高姓男子、朱姓男子今年元月底二月初，從疫區大陸、日本返台，因大陸及日本新冠肺炎大爆發，嚇得高嫌等人不敢再前往，在嘉義縣中埔郷、高雄市楠梓區設機房，向大陸人民詐財，經刑事局偵六大隊第五隊於日前查獲，逮獲高嫌等5人，查出詐嫌向5名大陸民眾詐財人民幣近百萬，依詐欺等罪移送嘉義地檢署偵辦，檢察官向法院聲押獲准。

刑事局偵六大隊第五隊長賴英門強調「詐騙集團趴趴走，防疫無治安假期」，指出嫌犯高男（26歲）曾於2018年在金門地區落網，交保後前往大陸地區，今年元月底返台，而朱男（32歲）2月初從日本返台，因大陸及日本新冠肺炎大爆發，嚇得詐團不敢前往。

警方查出，高嫌等人另起爐灶，且四處逃竄運作詐欺機房，警方於3月23日在嘉義縣中埔鄉、高雄市楠梓區、前鎮區等地區，同步突襲機房，查獲高嫌等5人到案。

機房原於台中市區，但因新冠肺炎疫情蔓延，詐欺機房具有群聚生活管理特性容易相互感染，嫌犯遂將詐欺機房搬遷至零確診的嘉義縣鄉間，並分離運作，將一、二、三線機手分開管理，但仍被警方查扣手機、人頭卡、教戰守冊等物。