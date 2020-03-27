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竊車集團主嫌發燒落網 檢方首見「遠距訊問」照押

聯合報 / 記者林宛諭劉明岩／彰化即時報導
彰化地檢署指揮彰化分局偵辦機車竊盜集團，破獲呂姓主嫌在中部地區行竊10多輛機車，呂嫌被拘提後聲稱他近日曾與外國返台人士接觸，且有呼吸道症狀，檢警立即啟動「遠距訊問」，透過視訊完成偵訊程序，並將呂嫌收押。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署指揮彰化分局偵辦機車竊盜集團，破獲呂姓主嫌在中部地區行竊10多輛機車，呂嫌被拘提後聲稱他近日曾與外國返台人士接觸，且有呼吸道症狀，檢警立即啟動「遠距訊問」，透過視訊完成偵訊程序，並將呂嫌收押。圖／彰化地檢署提供

彰化地檢署指揮彰化分局偵辦機車竊盜集團，破獲呂姓主嫌在中部地區行竊10多輛機車，呂嫌被拘提後聲稱他近日曾與外國返台人士接觸，且有高燒及呼吸道等症狀，警方將呂嫌送醫後確認是一般呼吸道感染，並無新冠肺炎相關症狀，不過為求慎重，仍啟動檢察官「遠距訊問」，法官也以「遠距視訊」方式召開羈押庭，檢方以加重竊盜罪嫌聲押獲准。

這也是彰檢和法院首起在新冠肺炎疫情期間啟動「遠距訊問」方式，完成收押程序，法院裁處收押後，呂嫌即從警局直接送往看守所隔離收監。

此件機車竊盜集團是由彰檢檢察官何蕙君指揮彰化分局員警25日到機車解體工廠及犯嫌住所等搜索，拘提呂嫌，並查扣機車解體零組件及機車車牌等證物。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，由於呂嫌落網後聲稱他曾和外國返台人士接觸，而且有發燒及呼吸道等症狀，警方先將他送醫，醫師也照胸部X光，診所他有流鼻涕等上呼吸道感染，但無新冠肺炎等相關症狀，且呂嫌也交代不出有和什麼返台外國人士接觸。

不過為求慎重檢方和法院仍啟動遠距視訊的訊問方式，在警方設置的特別隔離偵訊室中，還用透明隔板區隔和員警的距離，並戴口罩接受訊問，由法官、檢察官及律師分別共同視訊，完成複訊和羈押庭等程序。

檢警調查，呂嫌才於2月具保停止羈押出監，竟於出監後竟在3月間又陸續竊得機車10多輛，並使用報廢車輛車籍資料或車牌將竊得的機車以借屍還魂再出售牟利，呂嫌在26日晚間被收押後，檢警繼續追查其共犯擴大偵辦。

葉建成說，防疫期間以防疫優先，但執法不鬆手也無空窗期，對防疫期間所有被告的訊問、拘捕、通緝到案程序，地檢署已有完備作業流程及防範措施，執法工作不會因疫情而打烊，若有不肖人士欲借此防疫期間危害治安，檢方必予以訴追。

彰化地檢署指揮彰化分局偵辦機車竊盜集團，破獲呂姓主嫌在中部地區行竊10多輛機車，使用報廢車輛車籍資料或車牌將竊得的機車以借屍還魂再出售牟利。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署指揮彰化分局偵辦機車竊盜集團，破獲呂姓主嫌在中部地區行竊10多輛機車，使用報廢車輛車籍資料或車牌將竊得的機車以借屍還魂再出售牟利。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署指揮彰化分局偵辦機車竊盜集團，破獲呂姓主嫌在中部地區行竊10多輛機車，呂嫌被拘提後聲稱他近日曾與外國返台人士接觸，且有呼吸道症狀，檢警立即啟動「遠距訊問」，檢察官透過視訊完成偵訊程序，並將呂嫌收押。圖／彰化地檢署提供
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新冠肺炎 檢察官 竊盜

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