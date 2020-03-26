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影／男子持槍搶銀樓被打傷 就醫被捕
高雄市鼓山區九如四路某銀樓今天下午遇搶，顏姓男子佯裝購買金飾，趁銀樓老闆拿出金飾，亮出瓦斯槍、辣椒水，涉嫌搶劫價值70萬元的金飾。銀樓老闆持木棒反擊，打傷顏的頭部，但顏仍奪門逃出，拔腿逃逸。3小時後，警方追蹤搶匪去向，發現顏頭部受傷就醫，趕去醫院逮捕他，全案由警方調查中。
據了解，今天下午2點40分左右，染棕色頭髮的顏姓男子（34歲）戴口罩進入鼓山區九如四路某銀樓，當時他佯裝購買金飾，就在林姓老闆拿出金飾，他突然亮出瓦斯槍和辣椒水，涉嫌搶走重約11兩的金飾，價值約70萬元。
林姓老闆馬上拿鐵棍反擊，擊中顏姓男子的頭部，顏仍奪門逃出。鄰居發現顏姓男子涉搶金飾要騎機車逃離，馬上把他拉下車，他摔倒受傷，起身拔腿逃逸。
警方據報，調閱相關路口監錄畫面，發現涉搶男子曾被警方列入毒品治安顧慮人口，追去顏在鼓山區的住處，家人不知他涉搶銀樓，說他頭部受傷去醫院。警方立即趕去高雄市大同醫院，查捕到正就醫的顏姓男子，並在他車上搜出部分金飾。
據了解，顏姓男子涉搶金飾後，將大部分金飾已拿去典當，他因遭反擊頭部受傷，顱內疑有出血現象，正準備動手術，警方已派員戒護。全案由高雄市警鼓山分局依強盜罪嫌深入查辦。
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