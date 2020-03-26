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熱炒餐館老闆疑闖紅燈撞死人 又吸毒被逮 5千元交保

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
馬男開車疑似闖紅燈撞死人，不料又因吸毒遭警方逮捕。
馬男開車疑似闖紅燈撞死人，不料又因吸毒遭警方逮捕。

台北市29歲馬姓男子，涉嫌闖紅燈撞死夜釣的蕭姓男子，遭依過失致死罪嫌送辦交保，竟又涉嫌吸毒；警方24日持搜索票從馬男經營的熱炒餐館中，搜出2包毒品咖啡包，依毒品罪移送士林地檢署，檢察官訊後以5千元交保。

據悉，馬男在芝山捷運站附近經營一家熱炒餐館，廚藝頗受好評，但曾被鄰居檢舉，餐館關門後，深夜音樂放得很大聲，像在搞夜店，根本睡不著；警方到場後，馬男堅持不開門，只調降音樂音量。

本月16日凌晨2點34分，馬男駕駛白色轎車要前往社子，途中疑在士林區基河路、承德路口高速闖紅燈，撞上釣魚後要回家的67歲蕭姓男子，蕭男連人帶車噴飛數十公尺，送醫急救1小時不治。

蕭男平時都會到兒童新樂園附近洲美橋下釣魚，釣魚後放生，再騎機車回家，案發當日和朋友開心夜釣後，載著釣具準備回家，騎車行經基河路綠燈要左轉承德路，卻遭馬男高速撞擊，蕭男當場噴數30公尺，滿臉是血倒臥馬路，機車更是滑行約90公尺，釣具四散。

家屬獲報到場後，氣得抓著馬男，大聲揚言要揍他出氣，警方隨即帶馬男至警局製作筆錄。

車禍後僅約一周，馬男就涉嫌在家中吸毒，警方持搜索票上門，馬男還問警方「有沒有票？」，警方訓斥他「才剛剛撞死人，又在吸毒，到底有沒有後悔反省」。

警方從馬男住處搜出2包毒品咖啡包，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。馬男到案後，坦承施用毒品。經檢方複訊後，以5千元交保。全案檢警將持續追查毒品來源。

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