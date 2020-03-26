隨車帶槍毒遇路檢慌張逃跑 心虛男開進死巷警甕中捉鱉

21歲毛姓男子本月23日凌晨3時許開車行經新北市中和區中正路段，遇到警方例行路檢，他因心虛在臨檢點前急轉進入巷弄內想躲過查緝，警方眼尖發現追捕，發現他開進的原來是死巷，動彈不得只得乖乖下車接受盤查，隨後警方也在車上搜出改造手槍與毒品，警詢後依槍砲管制條例及毒品罪嫌移送新北地檢。

據了解，家住台北市的毛男有詐欺、槍砲等前科，疑是因為交到壞朋友才誤入歧途。23日凌晨3時許他開車來到中和找朋友，在中正路段看到警方臨檢點，他因心虛轉入一旁小巷想躲過查緝，卻沒想到轉入的竟是死巷，眼見警方已眼尖發現並追上來，他只得乖乖下車站在車旁接受盤查。

經警方搜查車輛，在車上發現改造手槍一把、子彈一發與95包咖啡包、FM2強力安眠藥9粒，面對人證俱在，毛還謊稱他不會開車，隨後又改口他只是停車抽菸，卻有三個仇人開車進來巷子後，丟了槍與毒品在他車上。