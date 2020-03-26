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隨車帶槍毒遇路檢慌張逃跑 心虛男開進死巷警甕中捉鱉
21歲毛姓男子本月23日凌晨3時許開車行經新北市中和區中正路段，遇到警方例行路檢，他因心虛在臨檢點前急轉進入巷弄內想躲過查緝，警方眼尖發現追捕，發現他開進的原來是死巷，動彈不得只得乖乖下車接受盤查，隨後警方也在車上搜出改造手槍與毒品，警詢後依槍砲管制條例及毒品罪嫌移送新北地檢。
據了解，家住台北市的毛男有詐欺、槍砲等前科，疑是因為交到壞朋友才誤入歧途。23日凌晨3時許他開車來到中和找朋友，在中正路段看到警方臨檢點，他因心虛轉入一旁小巷想躲過查緝，卻沒想到轉入的竟是死巷，眼見警方已眼尖發現並追上來，他只得乖乖下車站在車旁接受盤查。
經警方搜查車輛，在車上發現改造手槍一把、子彈一發與95包咖啡包、FM2強力安眠藥9粒，面對人證俱在，毛還謊稱他不會開車，隨後又改口他只是停車抽菸，卻有三個仇人開車進來巷子後，丟了槍與毒品在他車上。
警方調閱監視畫面後，發現巷弄內從頭到尾都只有毛所開的一輛車，不採信其說詞，僅管他仍辯稱毒品與槍都不是他的，警詢後仍依槍砲管制條例與毒品罪嫌將他移送新北地檢署進行後續偵辦。
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