殺警案辯論終結 檢方：鄭有辦識行為力建請判無期徒刑

去年7月遭鄭姓嫌犯刺死鐵路警李承翰案今天結辯，檢方認為鄭雖是思覺失調症患者，部分行為受妄想影響，但主張鄭男是因憤怒殺人，仍有辨識丶控制力，醫療鑑定未必公正，建請法官判無期徒刑；辯方律師則認為，鄭男符合刑法19條應予不罰，審判長宣告4月30日上午10點作宣判。

李承翰父親今天由法扶律師陪同到場，李父日前曾希望鄭被判死刑，並認鄭可能因精神疾病不判死刑，今天則低調不表意見。

檢察官指出，不否認鄭嫌有病，但事發日鄭刺殺鐵路警案，是具有辨識力及控制力，並提出相關證人口供，認為鄭當時行為有邏輯，會殺人是憤怒而非恐懼，不能因為鄭有思覺失調症就可保護他所有犯罪行為。

檢方並認為，鑑定人醫療團隊對於被告說詞完全接受，鑑定人沒有考慮被告控制能力，不斷強調鄭所有行為都是受到妄想影響，造成被告產生恐懼，而且很多證詞都是鑑定人推測，但鄭自己都知道殺人是違法的，鑑定人卻將被告認定處於患病最嚴重狀態，被告說詞不一就說是患病，太多說法失去客觀立場。

檢察官強調，鑑定人團隊與被告會談時間只有2小時，對於被告說詞完全接受，所做鑑定未必公正丶不宜貿然採信，建請法官可再做二次鑑定；另被告是犯下天理不容殺警案，本應求處極刑，考量被告的確是精神病患者，建議法官判處無期徒刑。

辯方律師陳偉仁指出，被告從事發前一天就出現情緒不穩丶四處求援及妄想症狀，也因為妄想丶希望找人快速解決問題，曾想搭高鐵，卻因經濟不許可改乘台鐵，也因為妄想才希望能隱匿行蹤，當他被車長和鐵路警發現後也造成很大壓力。

他說，根據鑑定人對被告行為觀察丶智力測驗76分，及心理鑑衡有被害妄想症，都可看出本案與王景玉案不同，王景玉當初是埋伏挑選弱小者，但本案被告是在幻聽對話中揮刀，警察在他面前仍叫「叫警察來」，浸淫在自己幻聽幻覺中，符合刑法19條「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」