影／台中夜校掌門人放貸給同學 不還錢打到吐血超凶殘

台中市李姓男子從事地下錢莊放高利貸，吸收就讀台中市某夜校的張姓男子為成員，召募夜校生加入討債犯行，張在校內以「夜校掌門人」自居，代李出面，在校內放高利貸給同學，其中有同學借3萬，就被逼還錢30萬，該名同學的妻子除被歹徒押走外，林也被押到公園以徒手、棍棒圍毆，打到吐血重傷；刑事局中打上周帶回李等涉案7人，依組織犯罪等罪移送台中地檢署，檢方命李以6萬元交保。

刑事局中打第一隊調查，綽號「練武阿賢」的李姓男子（32歲），以早期活躍在東區練武路的「練武幫」的成員自居，在大里、霧峰、北屯等地，從事地下錢莊，違法放款高利貸，李吸收正在台中市就讀夜校的張姓男子（25歲）為左右手，在夜校內吸收成員加入，張在校內誇口自稱「夜校掌門人」，為吸引更多同學加入，還會招待成員到墾丁旅遊，吃住全由李埋單。

張除在學校內吸收同學擔任討債成員外，還替李在學校內放款，其中一名林姓男子在去年3月間，向張借款3萬元後，每10天都要繳出3000元的利息，林繳了2個月後，不堪負荷，不再還款，張就夥同十多名成員，將林帶到大里區公園內，以徒手、棍棒圍毆，將林打到吐血，並強迫張簽下15萬元本票，且需償還30萬，才能將債務一筆勾銷。

林被毒打後仍哀求無力償還，張等人又強行帶走林的洪姓妻子，逼迫林向親友借錢還款，另外李姓男子也是張的同學，李借款30萬後，還了19萬利息，因無力再償還，張等人就亮槍恐嚇，李被嚇跑，四處躲藏，避不見面。

刑事局中打第一隊獲報後，16日持搜索票前往大里、霧峰、北屯等地，逮回李等涉案7人，並查獲改造子彈5發、子彈半成品45發、毒咖啡包、手機、現金2.2萬元等贓證物，經清查帳冊，被害人至少有15人。

李等人在警詢時對於案情避重就輕，否認亮槍恐嚇、糾眾打人，全案警詢後依重利、槍砲、毒品、組織犯罪等罪，移送中地檢署偵辦，檢方訊後，命李依6萬元交保，其餘涉案人依2至6萬元交保。