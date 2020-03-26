快訊

疫情衝擊！米其林1星「大三元酒樓」 停業2個月

血親或血仇？「索馬利X」的統獨對抗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中夜校掌門人放貸給同學 不還錢打到吐血超凶殘

聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
台中市李姓男子涉嫌吸收夜校生違法放貸，刑事局中打第一隊在上周收網，查獲改造子彈、子彈半成品、現金、手機等贓證物。記者陳宏睿／攝影
台中市李姓男子涉嫌吸收夜校生違法放貸，刑事局中打第一隊在上周收網，查獲改造子彈、子彈半成品、現金、手機等贓證物。記者陳宏睿／攝影

台中市李姓男子從事地下錢莊放高利貸，吸收就讀台中市某夜校的張姓男子為成員，召募夜校生加入討債犯行，張在校內以「夜校掌門人」自居，代李出面，在校內放高利貸給同學，其中有同學借3萬，就被逼還錢30萬，該名同學的妻子除被歹徒押走外，林也被押到公園以徒手、棍棒圍毆，打到吐血重傷；刑事局中打上周帶回李等涉案7人，依組織犯罪等罪移送台中地檢署，檢方命李以6萬元交保。

刑事局中打第一隊調查，綽號「練武阿賢」的李姓男子（32歲），以早期活躍在東區練武路的「練武幫」的成員自居，在大里、霧峰、北屯等地，從事地下錢莊，違法放款高利貸，李吸收正在台中市就讀夜校的張姓男子（25歲）為左右手，在夜校內吸收成員加入，張在校內誇口自稱「夜校掌門人」，為吸引更多同學加入，還會招待成員到墾丁旅遊，吃住全由李埋單。

張除在學校內吸收同學擔任討債成員外，還替李在學校內放款，其中一名林姓男子在去年3月間，向張借款3萬元後，每10天都要繳出3000元的利息，林繳了2個月後，不堪負荷，不再還款，張就夥同十多名成員，將林帶到大里區公園內，以徒手、棍棒圍毆，將林打到吐血，並強迫張簽下15萬元本票，且需償還30萬，才能將債務一筆勾銷。

林被毒打後仍哀求無力償還，張等人又強行帶走林的洪姓妻子，逼迫林向親友借錢還款，另外李姓男子也是張的同學，李借款30萬後，還了19萬利息，因無力再償還，張等人就亮槍恐嚇，李被嚇跑，四處躲藏，避不見面。

刑事局中打第一隊獲報後，16日持搜索票前往大里、霧峰、北屯等地，逮回李等涉案7人，並查獲改造子彈5發、子彈半成品45發、毒咖啡包、手機、現金2.2萬元等贓證物，經清查帳冊，被害人至少有15人。

李等人在警詢時對於案情避重就輕，否認亮槍恐嚇、糾眾打人，全案警詢後依重利、槍砲、毒品、組織犯罪等罪，移送中地檢署偵辦，檢方訊後，命李依6萬元交保，其餘涉案人依2至6萬元交保。

刑事局中打第一隊表示，李等人以大里、霧峰、北屯等地為主要犯罪區域，呼籲曾遭受不法或威脅恐嚇等情事，應勇敢出面指證，遏止危害持續擴大，警民共同維護社會治安。

台中市李姓男子涉嫌吸收夜校生違法放貸，刑事局中打第一隊在上周收網，查獲毒咖啡包等贓證物。記者陳宏睿／攝影
台中市李姓男子涉嫌吸收夜校生違法放貸，刑事局中打第一隊在上周收網，查獲毒咖啡包等贓證物。記者陳宏睿／攝影
台中市李姓男子涉嫌吸收夜校生違法放貸，刑事局中打第一隊在上周收網，查獲改造子彈、子彈半成品等贓證物。記者陳宏睿／攝影
台中市李姓男子涉嫌吸收夜校生違法放貸，刑事局中打第一隊在上周收網，查獲改造子彈、子彈半成品等贓證物。記者陳宏睿／攝影

恐嚇 台中市

延伸閱讀

台中大里飲料店疑氣爆 2高中生等公車遭波及受傷

紓困滿月 在野黨團批不及格

防疫紓困條例上路一個月 國民黨團：紓困措施緩不濟急

記取SARS期間紓困經驗 謝龍介：不要口惠而實不至

相關新聞

影／台中夜校掌門人放貸給同學 不還錢打到吐血超凶殘

台中市李姓男子從事地下錢莊放高利貸，吸收就讀台中市某夜校的張姓男子為成員，召募夜校生加入討債犯行，張在校內以「夜校掌門人...

逃逸偷渡客2回籠 檢疫無症狀

六名越南籍偷渡客前天凌晨從海巡署中港留置室脫逃，海巡署和警方及移民署合力昨天逮回二人，並逮捕接應的陳姓男子，另四人積極尋查中。海巡署說，二名回籠的偷渡客經再度檢疫，沒有發燒或咳嗽情形，目前無染病或傳染之疑慮，民眾勿過度恐慌。

警民騎機車對撞 雙雙不治

新北市警林口分局文化派出所王姓警員，前天晚上騎紅牌重機行經鶯歌西湖街下坡路段時，撞上從巷口左轉的機車騎士黎姓男子，黎男機車當場解體，兩人彈飛，送醫均不治。出禍地點是一處彎道，初步調查王沒有酒駕，黎男抽血報告尚未出爐，肇事原因由檢方調查釐清。

權衡人權與治安…違法查扣子彈 法官認有證據力

王姓男子被檢舉持有大量槍毒，桃園平鎮警分局無搜索票在他家查獲九十一顆子彈。法院雖認警方程序違法，但考量子彈對社會治安、審判公平有重大影響，權衡比例原則仍認有證據力，依槍砲等罪判王一年十月。有律師認為，法官依法給予彈性，但必須透過判決教育警察重視程序正義。

林口警返家途中車禍身亡 同學不捨：他表現優異

林口警分局文化派出所的27歲王姓警員前天晚間10時許騎車行經新北市鶯歌區西湖街時，與自279巷左轉駛出的黎姓男子對撞，王...

網路轉傳疫情假訊息小心觸法！1男網友被法辦

新冠肺炎疫情增溫，未經查證疫情訊息勿轉傳，以免觸法。35歲古姓男網友23日在臉書社團連圖帶文，貼出一越南籍男子居家隔離期...

居家檢疫沒趴趴走遭誣賴 散播謠言者移送法辦

新冠肺炎疫情嚴峻，依規定從國外回台者須居家檢疫14天，花蓮蘇姓男子卻在臉書指稱一名A女違反居家檢疫規定，經衛生局衛生局及...

男子吊在9米半電線杆上測驗 忽然暴斃

張姓男子今天上午到嘉義縣新港，參加台電彰化區處配電維護養成班，嘉義考場的「配電線路乙級技術士」檢定術科考試，約11點55...

影／逃跑偷渡客 畏罪服藥被海巡人員狂催吐送醫

海巡署查獲31名越南偷渡客，6人從留置室破窗逃，海巡署和各地警力全力追拿，30小時內逮獲2名越南偷渡犯及1名接應嫌犯，海...

影／海巡逮捕越南偷渡客逃逸6人今逮2人 防疫全面戒護

海巡署本月21日在小琉球外海查獲31名越南偷渡客，帶回留置，其中6人破窗逃，海巡署今逮回一人，一人投案，救護車也到場，人...

影／屁孩當街開槍找人頂罪 檢察官聲押禁見瞬間腿軟

新北市三重區1名21歲黃姓男子疑因毒品買賣糾紛，日前當街對仇家開槍，事後還拗未成年小弟說謊頂罪，但警察也沒這麼好騙，蒐集...

黑道謊報被害人自殺 找新北市消防破門暴力討債

竹聯幫地堂幹部陳姓男子涉嫌率眾恐嚇取財，謊報被害人自殺，找消防隊破門，並威脅砸毀百貨公司專櫃，刑事局查獲陳等6人，檢方複...

熱門新聞

恐怖情人鋸女友分屍卻可教化 死者姊姊怒：我來槍斃他

不滿抓耙仔檢舉違反居家檢疫 新莊男懷疑鄰居還飆罵

男子吊在9米半電線杆上測驗 忽然暴斃

被李佳芬提告出庭 張雅琴：不管被告多少次會繼續監督

影／不滿被叭小黃乘客竟掏槍 俏女警目睹喝令下車壓制

獨／台東首例！去年王子麵店老闆虐殺幼貓 檢方今起訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。