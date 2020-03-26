警民騎機車對撞 雙雙不治

新北市警林口分局文化派出所王姓警員，前天晚上騎紅牌重機行經鶯歌西湖街下坡路段時，撞上從巷口左轉的機車騎士黎姓男子，黎男機車當場解體，兩人彈飛，送醫均不治。出禍地點是一處彎道，初步調查王沒有酒駕，黎男抽血報告尚未出爐，肇事原因由檢方調查釐清。

據了解，王姓警員今年廿七歲，去年才從警專畢業，分發到林口警分局文化派出所服務，在桃園租屋居住；廿四日當天他休假，主動返回分局整理資料。同事說，王大概晚上十點左右離開派出所返家，沒想到途中發生車禍。

事故發生地點是一處下坡路段，王當時下坡直行往桃園方向，五十二歲黎男騎機車從西湖街二七九巷出來左轉上坡，王騎乘重機閃避不及直接撞上，由於力道猛烈，二人均彈飛、機車碎裂，黎男機車還幾乎解體。

消防局前晚接獲報案，將兩人分送三峽恩主公和桃園聖保祿醫院急救，但兩人都傷勢過重不治。

同事說，王姓警員是一位負責、認真的警察，大家聽聞噩耗都感到不捨。