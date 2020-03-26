權衡人權與治安…違法查扣子彈 法官認有證據力

王姓男子被檢舉持有大量槍毒，桃園平鎮警分局無搜索票在他家查獲九十一顆子彈。法院雖認警方程序違法，但考量子彈對社會治安、審判公平有重大影響，權衡比例原則仍認有證據力，依槍砲等罪判王一年十月。有律師認為，法官依法給予彈性，但必須透過判決教育警察重視程序正義。

檢警調查，王姓男子二○一八年六月十九日把裝有九公斤Ｋ他命的旅行袋交給潘姓友人，潘離開隨即遭逮，警方隔天到王家搜索，起獲七十顆手槍子彈、廿一顆步槍子彈；王主張警方搜索、扣押過程不合法，稱警察在沒有搜索票情況下衝進他家，他弟弟也沒同意讓警方搜索。

法院認定，警方當時持檢方拘票到場，但王本人不在，由王的弟弟帶路進住家起獲子彈，屬無票搜索違反程序，但審酌當時王的弟弟拿鑰匙替警方開門，並指引哥哥房間讓警方搜索，員警並未施以強制力，對於王的人權侵害程度尚非嚴重，警方也沒有無故侵入住宅疑慮。

而查獲的子彈具殺傷力，若直接認定無證據力，對審判公平正義與社會治安維護有重大影響；審酌人權保障、公共利益，依比例原則與法益權衡原則判斷，認為警方違法查獲扣案物有證據力，王持毒又擁彈，依槍砲、毒品等罪判刑一年十月，併科罰金十萬元。可上訴。

律師林富貴說，根據毒樹果實理論，證據取得程序違法，所扣證物在審理過程不會被採納，法院自然不能依此判決有罪，但本件法官以法益保護原則，參酌查扣子彈危害社會治安重大，相較警方搜索瑕疵、侵害王的人權較小，權衡比例原則仍認定有證據力。

曾任檢察官的律師鍾信一表示，刑事訴訟法規定，公務員違背程序取得之證據，有無證據能力之認定應審酌人權保障及公共利益之均衡維護，所以給予法官審理的彈性；但他認為，以法治國家而言，法院必須透過判決教育警察，不能輕忽程序正義。