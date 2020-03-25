影／逃跑偷渡客 畏罪服藥被海巡人員狂催吐送醫

海巡署查獲31名越南偷渡客，6人從留置室破窗逃，海巡署和各地警力全力追拿，30小時內逮獲2名越南偷渡犯及1名接應嫌犯，海巡署強調，偷渡犯經初檢，都沒有新冠肺炎染疫，將再追捕另4人到案。

這次海巡署迅速逮回2名逃跑的偷渡客，協助單位有南投縣警察局南投分局、台中市警局刑警大隊、第四分局、移民署台中專勤隊、移民署中區事務大隊科偵隊、南投專勤隊等單位。

海巡署副署長許績陵今在記者會說明查獲2人到案經過，海巡署長陳國恩到場了解；海巡署表示，3月21日在屏東小琉球西南方10.6浬外海，查獲本國籍漁船載運越南籍偷渡犯31人，24男7女，留置期間有6名嫌犯於23日晚上趁隙脫逃。

案發後，專案小組針對留置室附近交通要道、車站或可能藏匿處所實施擴大搜索，另協請警方調閱道路路口監視畫面，加以分析比對進行清查，最後專案小組策動偷渡客黃義強中午12點在台北市投案，因為他在北部親友看到新聞後，不敢收留，他壓力大只好投案。

今天中午2點25分，在南投市某民宅內查獲另一名犯嫌阮文二和接應的陳姓男子，其中阮嫌應因畏罪企圖服不明藥物自殺，經檢視該藥瓶外觀為腸胃藥，為慎重起見，阮嫌已由專案小組戒護送醫檢查。