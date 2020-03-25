快訊

「以矛攻矛」反制中俄：美軍試射共用極音速武器

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／逃跑偷渡客 畏罪服藥被海巡人員狂催吐送醫

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
逃跑的越南偷渡客黃義強，今天被押回海巡署，手銬腳鐐。記者游振昇／攝影
逃跑的越南偷渡客黃義強，今天被押回海巡署，手銬腳鐐。記者游振昇／攝影

海巡署查獲31名越南偷渡客，6人從留置室破窗逃，海巡署和各地警力全力追拿，30小時內逮獲2名越南偷渡犯及1名接應嫌犯，海巡署強調，偷渡犯經初檢，都沒有新冠肺炎染疫，將再追捕另4人到案。

這次海巡署迅速逮回2名逃跑的偷渡客，協助單位有南投縣警察局南投分局、台中市警局刑警大隊、第四分局、移民署台中專勤隊、移民署中區事務大隊科偵隊、南投專勤隊等單位。

海巡署副署長許績陵今在記者會說明查獲2人到案經過，海巡署長陳國恩到場了解；海巡署表示，3月21日在屏東小琉球西南方10.6浬外海，查獲本國籍漁船載運越南籍偷渡犯31人，24男7女，留置期間有6名嫌犯於23日晚上趁隙脫逃。

案發後，專案小組針對留置室附近交通要道、車站或可能藏匿處所實施擴大搜索，另協請警方調閱道路路口監視畫面，加以分析比對進行清查，最後專案小組策動偷渡客黃義強中午12點在台北市投案，因為他在北部親友看到新聞後，不敢收留，他壓力大只好投案。

今天中午2點25分，在南投市某民宅內查獲另一名犯嫌阮文二和接應的陳姓男子，其中阮嫌應因畏罪企圖服不明藥物自殺，經檢視該藥瓶外觀為腸胃藥，為慎重起見，阮嫌已由專案小組戒護送醫檢查。

海巡署查獲二名脫逃嫌犯時，再次實施疫調，經量測體溫後未有發燒或咳嗽情形，研判其逃亡期間，未有染病或傳染之疑慮，請民眾勿過度恐慌。其餘犯嫌，目前已鎖定逃亡路線及可疑藏匿處所，全力追緝中。

逃跑的越南偷渡客阮文二，被送上救護車送醫。圖／海巡署提供
逃跑的越南偷渡客阮文二，被送上救護車送醫。圖／海巡署提供
海巡署今天開記者會，署長陳國恩（右三）。記者游振昇／攝影
海巡署今天開記者會，署長陳國恩（右三）。記者游振昇／攝影
逃跑的越南偷渡客黃義強，今天被押回海巡署，手銬腳鐐。記者游振昇／攝影
逃跑的越南偷渡客黃義強，今天被押回海巡署，手銬腳鐐。記者游振昇／攝影

海巡署 偷渡 移民署

延伸閱讀

影／海巡逮捕越南偷渡客逃逸6人今逮2人 防疫全面戒護

移民署推「擴大自行到案」 滯台逾期投案免除禁止入國

越南偷渡客脫逃有人接應 陳國恩：已鎖定一組對象追捕

1200公里海岸線 恐成防疫大挑戰

相關新聞

影／逃跑偷渡客 畏罪服藥被海巡人員狂催吐送醫

海巡署查獲31名越南偷渡客，6人從留置室破窗逃，海巡署和各地警力全力追拿，30小時內逮獲2名越南偷渡犯及1名接應嫌犯，海...

影／屁孩當街開槍找人頂罪 檢察官聲押禁見瞬間腿軟

新北市三重區1名21歲黃姓男子疑因毒品買賣糾紛，日前當街對仇家開槍，事後還拗未成年小弟說謊頂罪，但警察也沒這麼好騙，蒐集...

黑道謊報被害人自殺 找新北市消防破門暴力討債

竹聯幫地堂幹部陳姓男子涉嫌率眾恐嚇取財，謊報被害人自殺，找消防隊破門，並威脅砸毀百貨公司專櫃，刑事局查獲陳等6人，檢方複...

防疫期間31名越南偷渡客6人破壞窗戶逃逸 今逮回2人

海巡署今天表示，3月21日在小琉球外海查獲31名越南偷渡客，3月23日越南籍偷渡客在中港留置室脫逃6人，今天緝獲2人，將...

台東竊嫌專挑土地公偷香油錢 還會變換衣物、工具

台東市馬蘭地區上月多家宮廟香油錢遭竊，損失金額從數千元到上萬元不等，讓受害宮廟氣得報警處理。警方調閱監視器，經抽絲剝繭後...

深夜板橋路邊違停引巡邏警注意 竟見3人就在車上拉K

新北市海山警方昨天執行巡邏勤務，發現一部休旅車路邊違停，一靠近就聞到濃濃K他命味道從車內飄出，當場將駕駛許姓男子及吳姓、...

影／不滿被叭小黃乘客竟掏槍 俏女警目睹喝令下車壓制

新北市吳姓男子今年3月初搭乘計程車行經土城區中華路1段時，疑似不滿後方汽車呼按喇叭，竟涉嫌持槍朝後方做出射擊的動作，正巧...

恐怖情人鋸女友分屍卻可教化 死者姊姊怒：我來槍斃他

31歲男子吳茂騰與大他12歲的張菀芳同居2年多，去年1月因不滿張女要外出，口角後徒手勒斃她再分屍丟棄，台南地院一審以吳坦...

托嬰中心保母涉悶死男嬰 母痛批：19分鐘悶壓是殺人

台北市內湖區「我們的」托嬰中心，去年爆發40歲廖姓保母涉嫌悶壓10月大男嬰長達19分鐘，致窒息死亡，今日士林地方法院首開...

台灣製一粒眠、毒咖啡包 偽裝餅乾丶貓糧外銷東南亞

陳姓丶王姓丶盧姓男子日前向綽號鐵哥男子，購買一粒眠、毒咖啡包等毒品，包裝成餅乾丶貓糧及市售咖啡包，再將毒品外寄到印尼丶越...

影／新北警跨區桃園破獲製毒工廠 起出上百公斤K毒

新北市刑大去年底獲報張姓男子為避免製造毒品遭警方查緝，於桃園市觀音區偏遠郊區承租鐵皮屋製造K他命，與刑事局三大隊偵二隊共...

警違法搜索破獲近百發子彈 危害治安法院認定有證據力

桃園王姓男子被檢舉持有大量槍毒，桃園平鎮分局跟監、埋伏後，雖無搜索票仍到王的住家搜索，並起獲91顆子彈；法院認為，警方雖...

熱門新聞

新北林口員警騎重機與騎士對撞 2人均被撞飛傷重身亡

恐怖情人鋸女友分屍卻可教化 死者姊姊怒：我來槍斃他

福義軒工廠女員工疑操作不慎 右上臂斷掉

西濱快速道路曳引車撞轎車 老夫妻開車兜風被撞死

婦人買不到口罩爆粗口 竟辱罵藥局工作人員是「垃圾」

載女友騎車自撞電線桿 騎士腦漿四溢當場死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。