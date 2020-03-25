三重街頭開槍案 警方一天內逮人送辦

三重街頭22日傳出槍響引起路人驚嚇，警方獲報後積極調閱監視畫面，在短短1天內，23日就把涉嫌開槍的男子逮捕，並起出改造手槍和子彈7顆，訊後依槍砲等罪嫌移送法辦。

新北市警察局三重分局今天表示，三重區三和路22日清晨6時許傳出槍響，隨後接獲民眾報案稱，因不明原因遭人自一輛白色自小客車對外開槍射擊，雖未造成損傷，但心生畏懼，才會向警方報案。

警方獲報後就組成專案小組積極偵辦，經派員現場勘查發現彈頭2顆及彈殼1個，但未擊中任何車輛或物品，經調閱監視畫面顯示乘坐副駕駛座男子掏槍伸出窗外射擊後逃逸。

警方在鎖定作案車輛後就展開偵辦，23日清晨5時許在三重集美街將涉嫌開槍的黃姓主嫌及開車共犯林姓男子逮捕到案，查獲作案用改造手槍1把及子彈7顆（含半成品2顆）。經偵訊，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將兩人移送法辦。