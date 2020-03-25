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影／屁孩當街開槍找人頂罪 檢察官聲押禁見瞬間腿軟
新北市三重區1名21歲黃姓男子疑因毒品買賣糾紛，日前當街對仇家開槍，事後還拗未成年小弟說謊頂罪，但警察也沒這麼好騙，蒐集相關事證之後移送地檢署，嫌犯面對庭訊仍然態度輕佻吊兒郎當，直到聽見檢察官除除說出聲押禁見，瞬間軟腳再也臭屁不起來。
據了解，黃男年紀輕輕卻在三重地區涉及多起毒品案件，不久前疑因交易糾紛，手持鐵鋸闖進旅社砍人。21日深夜仍被懷疑因為毒品糾紛，與1名19歲陳姓男子在通訊軟體上激烈互嗆，揚言要「輸贏」。
隔日清晨6時許，黃男持改造手槍搭乘20歲林姓男子駕駛的白色租賃轎車，後座還載了1名17歲呂姓少年一起去尋仇，在三重區三和路二段找到陳姓仇家，黃男隨即從右前車窗探出身子連開2槍。
結果第1發竟然卡彈，陳男一度以為對方秀玩具槍唬人，黃男立刻再拉滑套補了第2槍，但是沒打到人，隨即乘車逃逸。陳男馬上報案聲稱遭槍擊，警方於上午10時許在三和路三段攔獲呂姓少年無照駕駛涉案車輛，他「坦承」開槍，並帶員警到附近取出1把改造手槍、7發子彈、4枚彈殼、1顆彈頭。
三重警分局偵查隊長鄭偉豪指出，呂姓少年的謊話破綻百出被戳破，他才坦承案發當時只是坐在後座，事後被黃男交代去藏槍、還車，如果警察找上門，就1人扛起。
23日清晨5時，警方便在三重區集美街拘提黃姓主嫌、林姓共犯到案，2人面對偵詢態度囂張跋扈，就連送到地檢署仍然輕佻，直到檢察官說出依照殺人未遂、恐嚇公眾罪嫌、違反槍砲彈藥刀械管制條例聲押禁見，2人瞬間軟腳，法院審訊後裁定羈押禁見。呂姓少年則依偽造文書、違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送少年法庭。
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