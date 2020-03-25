黑道謊報被害人自殺 找新北市消防破門暴力討債

竹聯幫地堂幹部陳姓男子涉嫌率眾恐嚇取財，謊報被害人自殺，找消防隊破門，並威脅砸毀百貨公司專櫃，刑事局查獲陳等6人，檢方複訊後交保及請回。

警方調查，陳姓男子（36歲）介入某生技公司經營，要求一名男性合夥人投資1500萬元，去年10月率眾至這名男子位於新北市住處找人未果，謊報被害人在家自殺，找消防隊破門，又趁被害人在修車廠修車時，欲強押上車。

一名服飾業者發生債務糾紛，陳等人去年6月致電該業者在北市某百貨公司專櫃，揚言不結束專櫃就要砸店。

刑事局偵一大隊第三隊蒐證，20日在台北市、高雄市、新北市收網，拘提、逮捕陳等6人，犯嫌稱處理債務，沒有恐嚇。