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黑道謊報被害人自殺 找新北市消防破門暴力討債
竹聯幫地堂幹部陳姓男子涉嫌率眾恐嚇取財，謊報被害人自殺，找消防隊破門，並威脅砸毀百貨公司專櫃，刑事局查獲陳等6人，檢方複訊後交保及請回。
警方調查，陳姓男子（36歲）介入某生技公司經營，要求一名男性合夥人投資1500萬元，去年10月率眾至這名男子位於新北市住處找人未果，謊報被害人在家自殺，找消防隊破門，又趁被害人在修車廠修車時，欲強押上車。
一名服飾業者發生債務糾紛，陳等人去年6月致電該業者在北市某百貨公司專櫃，揚言不結束專櫃就要砸店。
刑事局偵一大隊第三隊蒐證，20日在台北市、高雄市、新北市收網，拘提、逮捕陳等6人，犯嫌稱處理債務，沒有恐嚇。
警方查扣斧頭、開山刀、西瓜刀、鐵鎚、鞭炮，懷疑用來暴力討債，詢後將6人依恐嚇取財、恐嚇危害安全罪嫌移送法辦。
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