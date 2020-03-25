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台東竊嫌專挑土地公偷香油錢 還會變換衣物、工具
台東市馬蘭地區上月多家宮廟香油錢遭竊，損失金額從數千元到上萬元不等，讓受害宮廟氣得報警處理。警方調閱監視器，經抽絲剝繭後，鎖定邱姓男子涉有重嫌，昨在一家洗衣店逮捕歸案。訊後依竊盜及毒品罪移送台東地檢署偵辦。
警方表示，上個月陸續接獲福應祠、福安宮、利吉福德祠、仁愛福德宮及福德宮等多家土地公廟報案指出香油錢遭竊，立即成立專案小組追查，調閱上百支監視器，經過過濾比對，鎖定一名轄區毒品列管人口邱男涉有重嫌，並展開埋伏。
馬蘭派出所長胡家銘，在轄區內重點部署埋伏警力，並連繫與邱嫌時常光顧的店家互相合作，昨天終於在一家自助洗衣店內順利將其逮捕，並從他身上搜出毒品安非他命吸食器。
警方調查發現，邱嫌做案手法俐落，不到幾分鐘便破壞功德箱偷取香油錢，且作案時都會換穿不同衣服，攜帶不同作案工具企圖混淆警方偵辦方向。邱嫌被逮後自知難逃法網，向警方坦承犯行。
警方也呼籲宮廟應每天清點香油錢，置於安全處所存放或存入金融機構，以免成為宵小覬覦的目標。
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