深夜板橋路邊違停引巡邏警注意 竟見3人就在車上拉K

新北市海山警方昨天執行巡邏勤務，發現一部休旅車路邊違停，一靠近就聞到濃濃K他命味道從車內飄出，當場將駕駛許姓男子及吳姓、陳姓2位乘客叫下車，3人一下車全都精神恍惚、眼神渙散，並在車上起出多包K他命，警詢後將3人依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

海山警分局指出，轄區新海派出所員警昨天清晨巡邏行經板橋區區龍泉街一帶時，見到由許男駕駛黑色休旅車違停於紅線旁，和同行友人吳姓及陳姓男子共三人待在車內，因車輛並未熄火引起警方注意，便上前示意駕駛該處禁止停車。

員警一靠近車子時就聞到從車內飄出K他命的味道，員警立即喝令車上人全部下車，並在車上的座椅旁起出愷他命毒品包，經了解，他們是在等朋友的時後因為無聊，才會吸毒助興，殊不知，竟引來員警關切車輛違停，一行3人通通被移送法辦。

海山警分局長林温柔表示，民眾應重視身體健康，勿吸食毒品，一旦過量容易產生幻覺，造成身體及身心產生極大後遺症，警方針對任何吸毒犯罪行為，一律依法究辦，絕不姑息。