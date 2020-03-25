影／不滿被叭小黃乘客竟掏槍 俏女警目睹喝令下車壓制
新北市吳姓男子今年3月初搭乘計程車行經土城區中華路1段時，疑似不滿後方汽車呼按喇叭，竟涉嫌持槍朝後方做出射擊的動作，正巧被巡邏路過女警張桂華看見，立即鳴警笛上前攔車盤查。
「停車，下車，趴下。」女警張桂華要求計程車乘客張姓男子（30歲）下車趴在路邊受檢，警方車上查獲改造玩具手槍一把，吳男隨身包包內起獲子彈2顆、毒咖啡1包。
據計程車司機表示，當天駕車行經中華路1段56巷口時，疑似後方突然有大貨車鳴放喇叭，令吳男心情不悅，隨即拿出改造玩具手槍，朝後方比出射擊的動作。
吳男的危險動作正好被土城警分局廣福派出所執行巡邏勤務的女警張桂華看見，二話不說立即鳴警笛攔車盤問查獲。廣福所長馬建勝表示，該槍經檢測玩一把玩具槍，並不具殺傷力，但吳男涉持有兩改造子彈及毒咖啡包，警訊後依違反槍砲及毒品罪嫌送辦。
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