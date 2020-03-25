影／不滿被叭小黃乘客竟掏槍 俏女警目睹喝令下車壓制

新北市吳姓男子今年3月初搭乘計程車行經土城區中華路1段時，疑似不滿後方汽車呼按喇叭，竟涉嫌持槍朝後方做出射擊的動作，正巧被巡邏路過女警張桂華看見，立即鳴警笛上前攔車盤查。

「停車，下車，趴下。」女警張桂華要求計程車乘客張姓男子（30歲）下車趴在路邊受檢，警方車上查獲改造玩具手槍一把，吳男隨身包包內起獲子彈2顆、毒咖啡1包。

據計程車司機表示，當天駕車行經中華路1段56巷口時，疑似後方突然有大貨車鳴放喇叭，令吳男心情不悅，隨即拿出改造玩具手槍，朝後方比出射擊的動作。