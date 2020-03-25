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台灣製一粒眠、毒咖啡包 偽裝餅乾丶貓糧外銷東南亞

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
警方查獲台灣製毒咖啡包等毒品，要郵寄到印尼丶越南等國。(示意圖)記者卜敏正／翻攝
警方查獲台灣製毒咖啡包等毒品，要郵寄到印尼丶越南等國。(示意圖)記者卜敏正／翻攝

陳姓丶王姓丶盧姓男子日前向綽號鐵哥男子，購買一粒眠、毒咖啡包等毒品，包裝成餅乾丶貓糧及市售咖啡包，再將毒品外寄到印尼丶越南等國，被航空警察局及嘉義縣水上分局等單位共同查獲，經檢察官偵訊後依違反毒品防制條例提起公訴。

王姓丶陳姓男子去11月間，到中國大陸廣東省，向鐵哥取得毒咖啡包原料，再用奶粉罐包裝後以快遞寄到台灣，被航警局發現，除查扣相關毒品貨物，並循線逮捕收貨人陳姓男子。

陳男否認知情，辯稱不知奶粉罐裡裝的是毒品，但檢警循線發現陳男等4人多次犯罪事實，警方逐一逮捕，訊後依運送第四級毒品等罪嫌向法院聲押獲准。

起訴書指出，陳丶王丶盧姓男子，除了到中國購買毒品原料，去年11月到桃園八德區，向綽號「鐵哥」男子購買第三級毒品一粒眠，陳丶盧將毒品帶回雲林土庫老家，以夾鏈袋分裝後再分裝到餅乾丶貓糧包裝袋中，以宅急便寄華美航運，要寄送到鐵哥提供的印尼收件地址。

陳丶王丶盧姓男子及「鐵哥」，去年11月14日深夜，還向不明男子購買毒咖啡包，由廖男載到汽車旅館內，分裝入一般市售咖啡包裝袋，再將毒咖啡包載回嘉義市，透過宅急便要寄到越南，兩案都被檢警循線查獲。

資深警官指出，過去多查獲外國毒品走私進國內，尤其強調自然種植丶提煉純度的海洛因丶大麻等毒品，但近年許多化學合成的配方丶調和毒品，像甲基酮毒咖啡包，都被查獲從台灣「外銷」到東南亞，另外台日也多次查獲安非他命「外銷」日本毒品走私案，研判可能「台灣製」化學合成毒品受歡迎，符合該地毒販市場。

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