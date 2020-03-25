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影／新北警跨區桃園破獲製毒工廠 起出上百公斤K毒
新北市刑大去年底獲報張姓男子為避免製造毒品遭警方查緝，於桃園市觀音區偏遠郊區承租鐵皮屋製造K他命，與刑事局三大隊偵二隊共組專案小組，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，經長達4個月跟監蒐證，24日拘提張男等3嫌到案，查獲製毒工廠，現場起出K他命成品160公斤、半成品211公斤、先驅原料甲麻黃素3公斤及大批製毒工具等證物，警詢後今天依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
據警方調查，50歲張姓男子出資及提供技術指導，41歲倪姓男子承租廠房，39歲李姓男子負責現場製造，並於去年底起購買製毒原料及器具後在承租的鐵皮屋工廠製造K他命。製造過程中，李嫌利用特製大鐵鍋隔水加熱，增加毒品製成穩定性，警方即時收網查獲，毒品尚未流入市面，全案警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將3嫌移送檢方偵辦。
新北市警局表示，K他命為第三級毒品，製造、運輸、販賣第三級毒品者，處5年以上有期徒刑，得併500萬元以下罰金，罪責相當嚴重，且吸食K他命後，有害身心健康，長期施用會造成膀胱功能永久受損、頻尿情事，絕對不要輕忽其危害。新北市刑大對於毒品的查緝絕不鬆懈，將持續阻絕境外走私毒品，查緝國內製造毒品，根絕源頭減少吸食，以有效降低毒品對國人的傷害。
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