警違法搜索破獲近百發子彈 危害治安法院認定有證據力

桃園王姓男子被檢舉持有大量槍毒，桃園平鎮分局跟監、埋伏後，雖無搜索票仍到王的住家搜索，並起獲91顆子彈；法院認為，警方雖違法搜索，但考量侵害人權程度不嚴重，且91顆子彈均具殺傷力，對社會治安、審判公平有重大影響，認定其有證據力，依槍砲等罪判王1年10月，可上訴。

檢警調查，王男2018年6月19日先將9包K他命（9027公克）裝在旅行袋內，下樓交給潘姓同夥，潘當天就遭逮，警方同步監控王動向，隔天再到他住家搜索，當場在房間抽屜內起獲70顆手槍子彈、21顆步槍子彈，共高達91顆，王供稱是另名蘇姓友人2004年寄放的。

審理時，王男主張平鎮分局在本件搜索、扣押過程不合法，辯稱警察在沒有搜索票情況下衝進他家，弟弟也沒同意讓警方搜索，最後仍被警方進入房間取出子彈，弟弟事後也沒簽自願搜索同意書。

法院查，全案因警方接獲檢舉，指出王住處有毒品、槍枝，19日上午對王埋伏、跟監，中午11點發現潘到場和王取貨，逮捕王後又監控到王離開，後持檢察官拘票到場，經王的弟弟帶路下到王住家起獲子彈，屬於無票搜索。

法院考量，本件警方對王男搜索雖然違背法定程序，但就違法取得的證物是否有證據力，應再細加審酌，當時王的弟弟拿備用鑰匙替警方開門、進入，並指引哥哥的房間讓警方搜索，期間員警並未施以強制力，對於王的基本人權侵害程度尚非嚴重。

此外，查獲的91顆子彈均具有殺傷力，若直接認定無證據力，對審判公平正義與社會治安維護，均有重大影響，法院審酌人權保障、公共利益，依比例原則與法益權衡原則作客觀判斷，認為本件警方違法查獲的扣案物有證據力。

法院指出，王非法寄藏子彈數量不少，時間長達14年，又被查獲持有毒品，而子彈、毒品同為社會亂源，王持毒又擁彈，絕非社會大眾所能認同，依槍砲、毒品，各判王有期徒刑1年、1年，合併應執行1年10月，併科10萬元罰金；收受毒品的潘男則另案被依毒品罪判刑3年2月。