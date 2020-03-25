享溫馨被造謠「員工確診」 27歲女落網：深感抱歉

一名臉書暱稱「心靈漫步」的網友5天前涉貼文稱「享溫馨好像也有員工確診」，導致享溫馨生意大受影響報案提告；刑事局南打偵五隊分析該PO文帳號後，循線追出真實身分為莊姓女子，昨天下午警方前往南投找到她並帶回約談，她辯稱IG上看到消息才在臉書發布，非惡意造謠，對業者深感抱歉。

警方預計依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」14條，函送台中地檢署偵辦。

警方查出，27歲莊女家鄉在南投，現居住台中，平時常去享溫馨的台中分店消費，所以會關注那間店的狀況，她雖告訴警方自己也是從IG上看到此訊息，不過並沒出示IG的內容，警方暫無從得知莊女消息來源。

莊女本月20日在臉書發文「享溫馨好像也有員工確診」，業者發現後認為她涉散播公司員工確診罹患新冠肺炎的不實訊息，造成生意嚴重損失，隔日隨即報案；由於莊女臉書帳號使用暱稱「心靈漫步」，刑事局南打透過分析頁面上資料，循線查出真實身分，昨天下午1點半時在南投埔里鎮查獲她。

莊女第一時間就承認是她PO文，但強調沒有惡意，「對店家深感抱歉」。