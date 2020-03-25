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加強防疫力道！ 台中15家夜店、舞廳、KTV停業2周

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市副市長陳子敬帶隊聯合稽查夜店，加強防疫力道。圖/台中市新聞局提供
台中市副市長陳子敬帶隊聯合稽查夜店，加強防疫力道。圖/台中市新聞局提供

台中市政府加強稽查力道，繼日前突擊臨檢大型夜店，昨晚再由副市長陳子敬率隊，前往酒店、KTV、夜店等大型娛樂場所聯合稽查，繼日前5家知名大型夜店，今日再有10家舞廳、KTV、卡拉OK、電子遊戲場業者響應停業2周，防堵疫情擴散。

陳子敬率警察局、衛生局、經發局、民政局等單位，前往大型娛樂場所聯合稽查，現場利用M-Police行動電腦，即時查詢現場民眾身分，再交由衛生局、民政局查詢有無居家檢疫或隔離者，以及相關接觸者名單，暫無查獲違規情形。

衛生局呼籲，居家檢疫及居家隔離個案，應遵守規定不得外出，如有查獲將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第15條規定，最高處100萬元罰鍰。台中市目前已有人連續被罰共60萬。

經發局說明，今年1月已發函台中市列管的520家休閒娛樂服務業、電子遊戲場業者，宣導勤洗手、戴口罩等防疫措施，每周並執行超過10班次的聯合稽查及複查，宣導東協廣場移工朋友落實防疫措施。

民政局指出，隨著台灣境外移入案例攀升，目前自國外入境者皆須進行居家檢疫，民政系統將每日關懷居家檢疫民眾，密切注意手機定位情況，持續會同警察局及衛生局進行夜間聯合稽查行動。

台中市副市長陳子敬帶隊聯合稽查。圖/台中市新聞局提供
台中市副市長陳子敬帶隊聯合稽查。圖/台中市新聞局提供

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