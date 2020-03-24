防疫期間31名越南偷渡客6人破壞窗戶逃逸 有人因胖鑽不出

海巡署剛查獲的31名越南偷渡客，收容中，其中6人昨晚破壞鐵窗逃逸，另有一人因胖，鑽不出氣窗縫隙，留在原地，海巡署已查到逃逸者位置，追捕中。

海巡署副署長許績陵今天在記者會中說明，3月21日查獲的31名越南偷渡客，原本是合法來台工作，後來逃逸，逃最久的8年9月，海巡署已針對這6人，在台女友，朋友和親戚追查中，有信心在短時間內抓回。

海巡署表示，目前正是防疫期，查獲的31名偷渡客檢測後，沒有發燒或咳嗽，在海巡署中港留置室，分4房收容。

其中第一和第4房共收容7人，經研判，他們昨晚破壞留置室的窗戶鐵條，從氣窗鑽出逃逸。

第一房跑了3人，另一人因身材胖，無法鑽出，留在原地。

海巡署表示，逃逸6人應是徒手破壞鐵窗逃，他們收容前有戴戒具，進留置室打開手銬，搜索沒發現身上有異物。