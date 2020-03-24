聽新聞
test
0:00 / 0:00
海巡查獲31名越南偷渡客竟有6人逃逸 全力追捕並究責
海巡署日前查獲2名台灣籍船員涉嫌協助24男、7女31名越南偷渡客來台，昨晚竟有6人逃逸，海巡署追捕中，並將追究責任並嚴懲失職人員。
海巡署表示，3月22日查獲31名越南籍偷渡犯，其中有6名嫌犯於昨天晚間脫逃，海巡署立即成立專案小組，並結合警力積極追查中。
海巡署已針對留置室附近交通要道、車站或可能藏匿處所實施搜索，另請警方協助調閱道路路口監視畫面，加以分析比對，並針對犯嫌在台可能聯繫對象進行訪查，務必儘速追緝歸案。
有關脫逃之犯嫌已依相關規定完成疫調，並經量測體溫後未有發燒或咳嗽情形，海巡署呼籲，請民眾勿過度恐慌，並避免與不明人士接觸，若發現可疑人員立即通報118或110報案專線，查緝人員將立即前往查證追緝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言