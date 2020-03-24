海巡查獲31名越南偷渡客竟有6人逃逸 全力追捕並究責

海巡署日前查獲2名台灣籍船員涉嫌協助24男、7女31名越南偷渡客來台，昨晚竟有6人逃逸，海巡署追捕中，並將追究責任並嚴懲失職人員。

海巡署表示，3月22日查獲31名越南籍偷渡犯，其中有6名嫌犯於昨天晚間脫逃，海巡署立即成立專案小組，並結合警力積極追查中。

海巡署已針對留置室附近交通要道、車站或可能藏匿處所實施搜索，另請警方協助調閱道路路口監視畫面，加以分析比對，並針對犯嫌在台可能聯繫對象進行訪查，務必儘速追緝歸案。