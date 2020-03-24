拘禁、凌虐暴力討債 高市警查獲四海、竹聯7集團65人
警政署發動「全國同步掃黑行動專案」，高雄市警方蒐集黑幫犯罪行為，今天公布，連日共查獲自稱四海幫、竹聯幫成員等7夥集團65人到案。其中，自稱四海幫海南堂的吳姓男子，趁國宅住戶大會，率眾恐嚇阻撓會議，涉嫌要脅管委會主委處理住戶房屋修繕費；另經紀公司與他人糾紛，圍毆落單，警方還搜出狼牙棒，都分別違反組織犯罪條例罪嫌移送法辦。
高雄市警方自3月16日起掃蕩黑幫，三民一警分局查獲自稱「四海幫海南堂主」的儲姓男子（40歲）、三民二警分局拘捕儲的幹部吳姓男子（42歲）、刑大也拘提以「竹聯幫武曲堂」名義涉案的林姓男子（26歲）涉嫌暴力討債。
據了解，自稱四海幫海南堂主的儲姓男子在2018年11月，獲悉楊姓男子抵押房子向人借款160萬元，聲稱可以幫忙折價，但折價不成，要脅楊的家人交付20萬元走路工，涉嫌拘禁、凌虐楊；後來食髓知味，獲悉楊出車禍撞壞租車，修車費約10萬元，反要楊的家人交30萬元。高雄市警三民一分局3月16日拘捕儲等8人到案。
2018年6月間，高雄市三民區某國宅因住戶房屋漏水事故，儲姓男子的幹部吳姓男子與手下毛姓、 徐姓等人，趁管委會開會，帶10多人到場涉嫌阻撓會議、癱瘓議程，恐嚇主委及管委會幹部負責修繕房屋，3月18日經高雄市三民二分局兵分多路，拘捕8名涉案男子。
高雄市刑警大隊查獲林姓男子以竹聯幫武曲堂名義，指揮手下，去年3月、6月、7月，拿球棒、刀械，在高雄市前鎮區涉嫌暴力討債，3月22日警方逮捕林等6人，全案仍深入追查。
高雄市刑大另蒐報，發現陳姓男子（27歲）經營經紀公司，去年12月因與他人糾紛，陳涉嫌與同夥在高雄市左營區，與對方械鬥，對方鳥獸散後，1名游姓男子落單，涉嫌將游挑斷膝蓋肕帶、以不明凶器擊游的頭部，並開車要衝撞對方公司，但錯撞1家美美髮店。警方3月19日拘捕陳等11人，查扣球棒、西瓜刀，還嚇見狼牙棒，移送法辦。
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