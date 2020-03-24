開12槍傷3警 逮拒檢通緝犯

毒品通緝犯王姓男子昨天下午開車遇警攔查，他拒檢逃逸，不但倒車撞倒追他的警用機車，還不顧員警朝他車輪連開十二槍加速逃逸，一公里外被重重警力圍捕才遭攔下，車上搜出毒品；追捕過程有三名員警受傷，送醫沒大礙，警政署將表揚。

調查廿八歲王姓男子因兩條毒品罪被法院判刑三月和四月未到案，被台北、新北地檢署發布通緝；昨天下午二時許，王開車行經新北市板橋區南雅東路時，被兩名騎機車的巡邏員警發現忽快忽慢，上前盤查。

王一看見警察靠近立即逃逸，加速衝撞前方停等紅燈的計程車，再倒車衝撞騎機車追捕的員警，兩員警迅速跳開，分別膝蓋、左手掌受傷，警車則險遭輾壓過。

兩員警分別拔槍朝王車輛輪胎射擊，共開了十二發，王仍駕車逃逸。

這時警局已接獲通報派人圍捕，車開車逃了約一公里，在大觀路被趕來支援的警車正面對撞攔下，王已車頭全毀仍不開門受檢，員警以擊破器將車窗擊破強拉下車，才將他制伏。