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影／畫面曝光！通緝犯拒攔還倒車撞警 開12槍才壓制
28歲王姓男子今天下午2時許開車行經新北市板橋區南雅東路時，形跡可疑遭到巡邏員警盤查，王因遭通緝且車上有毒品加速逃逸，並開車衝撞員警，情急下員警朝王男車輛輪胎連開12槍，王趁亂逃逸至1公里外，被通報趕來的員警合力逮捕。警方晚間公布密錄器畫面，只見王拒檢倒車輾壓員警機車，兩名員警迅速跳開僅受輕傷，立即拔槍朝王輪胎擊發，場面驚險。
路過民眾見員警車輛毀損，熱心開門招呼兩人上車，警方通報攔截圍捕後在不遠處成功將他攔下，王仍在車上不願受檢，前來支援的大觀派出所員警黃子豪只好以擊破器擊破車窗，並將王拉下車受檢，王員也因此手指受傷；經對比身分後，確認王因毒品案在身，遭到台北、新北地檢署等地發布2條執字通緝。
在隨車附帶搜索時，員警也於車上發現海洛因與安非他命數包，目前剛將人帶回派出所進行夜間停止偵詢，警詢後將依妨害公務、公共危險、毀損、毒品等罪嫌移送，並解送原發布通緝機關，另也依王違規項目開單告發；受傷的3名員警均為輕傷，暫無大礙，已由救護車送往亞東醫院急救中。
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