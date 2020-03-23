南投國中生扔刀致死案今解剖遺體 複驗結果出爐
南投縣李姓國中生命案，南投地檢署今會同法醫複驗解剖其遺體，釐清確認致命傷位在左肩鎖骨上方，傷口長約2至3公分，深約2公分，但因傷到動脈而大量出血，最後失血過多致死，後續將會把相關證據交由南投地院少年法庭認定審理。
該命案20日發生在水里鄉，當地劉姓、李姓國中生放學後疑因手遊、綽號等問題發生口角，劉生因此持刀威嚇，兩人追逐對峙，最後惱怒朝李丟擲手中刀械，未料直接刺中其左頸，導致李大量失血不治，劉依過失致死罪嫌移送少年法庭。
南投檢警21日相驗，初步確認，李生傷口在左肩鎖骨上方，應是刺劃傷，但未能釐清死因，因此安排法醫研究所在今天解剖釐清死因，經複驗確認，傷口長約2至3公分，深約2公分，但因傷到動脈而大量出血，最後失血過多致死。
至於該傷勢是持刀或丟擲造成，南投檢方並未多做回應僅表示，該案件已移送南投地院少年法庭，因此相關調查證據也將交由該法庭的法官去認定審理。
而今天是該命案後的第1天上課日，縣府教育處也派遣輔導諮商中心專業人員前往水里，針對劉、李2名學生所屬的班級學生進行團體情緒輔導和生命教育，其他在校生由各班導師加強安心輔導，校方也將協助雙方家長後續所需處置或費用。
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