快訊

林鄭月娥：25日起 非香港居民不准從機場入境

毒品通緝犯拒攔開車撞板橋員警 連開12槍破窗才制伏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毒品通緝犯拒攔開車撞板橋員警 連開12槍破窗才制伏

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

28歲王姓男子今天下午2時許開車行經新北市板橋區南雅東路時，因形跡可疑遭到員警巡邏盤查，王因具通緝身分且車上帶有毒品拒查加速逃逸，更開車衝撞員警，員警為自保，朝王男車輛輪胎開出12槍，王嫌仍逃逸，隨後警方通報攔截圍捕，在約1公里處成功攔下王嫌並破窗將他拉下逮捕；遭王衝撞與因破窗受傷的3名員警則輕傷送亞東醫院。

據了解，王他下午行經南雅東路段時因行蹤可疑遭到鄭在執行巡邏勤務的板橋派出所員警洪煒傑、郭起綸攔查，他疑因通緝身分拒攔逃逸，更加速衝撞員警，造成郭員左、右膝蓋均有擦傷，吳則因此左手掌撕裂傷，兩人因此朝王車輛前後輪胎開槍射擊12發，王隨後仍駕車逃逸。

警方通報攔截圍捕後，在不遠處成功將他攔下，王仍在車上不願受檢，前來支援的大觀派出所員警黃子豪只好以及破棄將車窗擊破，並將王拉下車受檢，王員也因此手指受傷；經對比身分後，確認王因毒品案在身，遭到台北地檢署等地發布2條通緝在身，而在隨車附帶搜索時，員警也於車上發現海洛因與安非他命數包，目前剛將人帶回派出所，仍在偵訊中。

受傷的3名員警均為輕傷，暫無大礙，已由救護車送往亞東醫院急救中。

通緝 毒品

延伸閱讀

亞東醫院：取消現場掛號 全採網路電話掛號

影／口罩男假防疫真掩飾！破窗闖空門行竊 警速逮人

性侵犯現身高雄大寮 高雄警方圍捕中

影／媽媽誤觸車門鎖一歲兒困車內 警破窗協助脫困

相關新聞

毒品通緝犯拒攔開車撞板橋員警 連開12槍破窗才制伏

28歲王姓男子今天下午2時許開車行經新北市板橋區南雅東路時，因形跡可疑遭到員警巡邏盤查，王因具通緝身分且車上帶有毒品拒查...

居家檢疫男趴趴走被舉報 通報人鄰居：警察竟抓我要求對質

台中陳姓男子投訴指出，一名剛從大陸返台必須居家隔離檢疫的男子，隔天就外出趴趴走被鄰居舉報，黃姓警員到埸竟語帶恐嚇通報人如...

水深25cm…夫妻修水塔為何雙亡

雲林縣警察局二線三星秘書呂中讓，昨天上午到古坑鄉東和村老家柚子園修理漏水水塔，疑因吸入過多防水漆甲醛有毒物質昏迷，其陳姓妻子發現有異入內搭救，一併中毒；家屬說，水塔建造四十多年，漏水很久，呂中讓利用假期前往修補，沒想到發生不幸。

警官夫妻命喪水塔 疑甲醛或沼氣中毒醫生這樣說

雲林警官夫妻雙雙喪命陳屍水塔，警方初步認定呂警官可能刷漆造成甲醛中毒昏迷再溺斃，有人也認為可能沼氣致命，毒物科醫師認為，...

李來希貼照「排隊買口罩被車輾斃」 刑事局傳喚李說明

全國公務人員協會榮譽理事長李來希，過去曾批評政府的口罩政策，昨天更是在自己臉書的留言區貼出一張車禍照片，指稱照片車禍原因...

警方臨檢酒店 協助找回居家檢疫隔離者

新冠肺炎疫情持續升溫，境外移入確診病例暴增，常有民眾未配合政府居家檢疫、居家隔離，北市政府警察局中山分局，鎖定轄區內飲酒...

影／M-Police連線疾管署 北市警夜店臨檢查獲居家檢疫對象

台北市警察局今天凌晨舉行擴大臨檢勤務，大安警分局在臨檢轄內一間夜店時，意外發現一名38歲男子是居家檢疫對象；警方不敢大意...

煉毒遭逮羈押期剛滿交保 男重操舊業被抓再交保

47歲陳姓男子去年在套房內製毒遭逮，日前羈押期滿交保後又重操舊業，回到套房繼續製毒，惡臭引來轄區板橋警方關注，本月19日...

通緝犯見警攔查拒檢 撞11輛汽機車又棄車逃逸今早到案

34歲邱姓男子晚間6時許開車在新北市土城區學府路二段與龍山二街路口失控撞上路旁10輛機車與一輛轎車，並波及一名路人受輕傷...

防疫第一線都有他們身影 台南警察：捨我其誰

警察是社會安定的力量，更是防疫網中無可替代的重要角色，台南市陳建警官今天說，觀看世界各國執行各項防疫政策新聞影像畫面，處...

涉恐嚇游錫堃88歲老翁 桃檢特例讓他走通道躲避媒體

涉嫌恐嚇立法院長游錫堃的88歲老翁游貴湘，昨收到桃園地檢署傳票後PO上臉書，並預告今天11點將赴桃檢出庭，更稱「歡迎蒞臨...

台南地檢署調查口罩囤積 藥局老闆娘10萬元交保

台南市南區一藥局經披露手握百萬口罩貨源，更以每個15元高價出售。台南地檢署據報後會同台南市第六分局及台南市調查處進行搜索...

熱門新聞

雲林1高階警官洗水塔刷油漆中毒 夫妻雙亡

雲林警官與妻中毒喪命 警弟慟：水塔漏水很久了

影／不顧疫情肆虐 2台人塞31名越南偷渡客在海上遭攔截

到柚子園洗水塔 雲林縣警局秘書與妻子離奇身亡

李來希貼照「排隊買口罩被車輾斃」 刑事局傳喚李說明

中台灣8歲童隨父母旅遊 台東意外溺斃母哭喚不回兒魂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。