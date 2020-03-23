毒品通緝犯拒攔開車撞板橋員警 連開12槍破窗才制伏

28歲王姓男子今天下午2時許開車行經新北市板橋區南雅東路時，因形跡可疑遭到員警巡邏盤查，王因具通緝身分且車上帶有毒品拒查加速逃逸，更開車衝撞員警，員警為自保，朝王男車輛輪胎開出12槍，王嫌仍逃逸，隨後警方通報攔截圍捕，在約1公里處成功攔下王嫌並破窗將他拉下逮捕；遭王衝撞與因破窗受傷的3名員警則輕傷送亞東醫院。

據了解，王他下午行經南雅東路段時因行蹤可疑遭到鄭在執行巡邏勤務的板橋派出所員警洪煒傑、郭起綸攔查，他疑因通緝身分拒攔逃逸，更加速衝撞員警，造成郭員左、右膝蓋均有擦傷，吳則因此左手掌撕裂傷，兩人因此朝王車輛前後輪胎開槍射擊12發，王隨後仍駕車逃逸。

警方通報攔截圍捕後，在不遠處成功將他攔下，王仍在車上不願受檢，前來支援的大觀派出所員警黃子豪只好以及破棄將車窗擊破，並將王拉下車受檢，王員也因此手指受傷；經對比身分後，確認王因毒品案在身，遭到台北地檢署等地發布2條通緝在身，而在隨車附帶搜索時，員警也於車上發現海洛因與安非他命數包，目前剛將人帶回派出所，仍在偵訊中。

受傷的3名員警均為輕傷，暫無大礙，已由救護車送往亞東醫院急救中。