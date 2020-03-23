載女上摩鐵分享毒品同樂 男事後遭控性侵吃官司

台中市楊姓男子在前年10月間載一名女性友人前往西屯區摩鐵投宿，期間楊分享毒咖啡包與K他命給女子施用，並在女子施用後，與女子發生性關係，女子清醒後發現在服用毒品期間，遭楊違反意願發生性關係，因此報警提告，楊起初否認涉案，但全案在偵審期間，楊就轉讓毒品一事，與檢方達成認罪協商，台中地院依轉讓禁藥罪，判刑8月，楊另涉妨害性自主案，由檢方另案偵辦。

判決書指出，楊姓男子（29歲）在2018年10月9日凌晨4時許，開車載女子投宿台中市西屯區台灣大道某汽車旅館，並在兩人投宿期間，先無償轉讓2包含有FM2、搖頭丸等成分的毒咖啡包，讓女子摻入熱水中飲用，另外又提供K他命粉末，讓女子以摻入香菸或直接以鼻子吸食的方式施用，女子施用毒品後，失去自主能力，楊進而與女子發生性關係。

兩人完事後，楊載女子離開汽車旅館，女子清醒後發現遭性侵，報警提告，並以手機通訊軟體質問楊，為何讓她施用「咖啡」、「粉」等藥物，楊當時回應「這些都已經發生了」、「昨天不是也很放鬆」、「不要想這麼多」等語，全案經通知楊到案說明，楊否認涉案，辯稱沒有攜帶毒咖啡、K他命，都是女子自己帶的。

全案先依轉讓禁藥罪起訴，楊另涉妨害性自主罪嫌，由檢方另案偵辦，全案在台中地院審理期間，楊與檢方達成認罪協商，台中地院依轉讓禁藥兩犯行，分別判處6月、4月徒刑，應執行8月徒刑，全案可上訴。