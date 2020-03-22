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李來希貼照「排隊買口罩被車輾斃」 被刑事局傳喚

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李來希貼照「排隊買口罩被車輾斃」 刑事局傳喚李說明

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導
李來希在臉書留言區張貼車禍照片，指出是因為排隊買口罩惹禍，刑事局今晚連夜通知他到案說明。圖/記者廖炳棋翻攝
李來希在臉書留言區張貼車禍照片，指出是因為排隊買口罩惹禍，刑事局今晚連夜通知他到案說明。圖/記者廖炳棋翻攝

全國公務人員協會榮譽理事長李來希，過去曾批評政府的口罩政策，昨天更是在自己臉書的留言區貼出一張車禍照片，指稱照片車禍原因是「為了排隊買口罩被車碾斃」。不過相關人士查證，指出照片是一件新竹市因違規停車，導致女騎士車禍致死的新聞照片，由於照片涉嫌張冠李戴，刑事局已經連夜通知李來希到案說明。

李來希昨天在臉書中發文貼出一張排隊買口罩相片，照片是網友傳給他，小老百姓辛辛苦苦排隊還買不到口罩的場景，同時李來希批評政府口罩政策，認為台灣口罩自己都不夠，為何還要每周送10萬片口罩給美國？

原本李來希在臉書發文只是單純批評政府口罩政策，但他在發文的留言區中，又貼了一張車禍相片，表示：「為了排隊買口罩，被車碾斃！唉！」儘管有網友表示這是新竹市一件因違規停車，造成一名女騎士致死的車禍，但李來希卻仍堅持己見，說：「如果不是為了買口罩，她不會出門，就不會遇到死劫！」

刑事局接獲檢舉後，認為李來希的照片有誤導民眾嫌疑，今天晚上通知李來希到案說明。

口罩 李來希

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