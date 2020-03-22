影／不顧疫情肆虐 2台人塞31名越南偷渡客在海上遭攔截

海巡署偵防分署日前獲報，得知有偷渡集團在近日會乘坐漁船來台，於是屏東地檢署聯各地區組成查緝隊、特勤隊以及艦隊分署進行查緝，並在昨天下午，在小琉球附近查獲該艘漁船，並逮捕船上2名台灣籍船員與31名越南籍偷渡客。地檢署擔憂因此造成防疫破口，於是將越南籍偷渡客送往特定處所檢疫，同時將2名台籍船員依違反入出國及移民法等罪嫌移送偵辦。

據了解，海巡署偵防分署日前獲報，得知有偷渡集團在近日會乘坐漁船來台，隨著疫情升溫，為防止偷渡造成防疫破口，屏東地檢署隨即聯合屏東、桃園、苗栗、雲林、臺南、北門、高雄等地的查緝隊及特勤隊、艦隊分署組成專案小組偵辦。

專案小組在昨天下午共派遣120人共出動3艘船，在屏東縣小琉球西南方10.6浬外等候，並在下午4時許發現偷渡漁船，當艦隊分署的船艦要靠近漁船時，竟看見數名越南籍偷渡客趴在漁船甲板與擠在狹窄的船艙內，讓海巡人員看傻眼。

10名海巡人員穿戴好事先準備的防護衣登上漁船，並將船上2名台灣籍船員與31名越南籍偷渡客上銬逮捕，上銬前海巡人員還不忘替偷渡客進行消毒、測量體溫還詢問偷渡客有無發燒等症狀。