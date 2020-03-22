警方臨檢酒店 協助找回居家檢疫隔離者

新冠肺炎疫情持續升溫，境外移入確診病例暴增，常有民眾未配合政府居家檢疫、居家隔離，北市政府警察局中山分局，鎖定轄區內飲酒店、視聽歌唱KTV等場所，以巡邏、臨檢、路檢及攔檢等勤務，協助政府找回未守規定者。

中山警分局表示，為防止群居感染，同仁上勤時雖已在派出所測量體溫、雙手噴酒精消毒，進入分局時一樣要重覆量體溫、乾洗手，更以酒精消毒鞋底，確保將感染降到最低。