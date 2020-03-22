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煉毒遭逮羈押期剛滿交保 男重操舊業被抓再交保

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
警方查扣大量製毒原料與設備，警詢後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢。記者柯毓庭／翻攝
警方查扣大量製毒原料與設備，警詢後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢。記者柯毓庭／翻攝

47歲陳姓男子去年在套房內製毒遭逮，日前羈押期滿交保後又重操舊業，回到套房繼續製毒，惡臭引來轄區板橋警方關注，本月19日晚間由轄區派出所長率隊入內搜索，查扣大量製毒原料與設備，警詢後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢，10萬元交付保護管束。

據了解，陳男與女友去年年中起開始製毒販售，他先是與女友從山區採集相思樹皮，再帶回向胞姊租賃的套房，以網路自學而得的方式，加入化學藥劑提煉出友迷幻效果的二級毒品二甲基色胺（DMT），拿到網路上販售，年獲例高達百萬元，去年刑事局循線破獲，陳男遭到檢方羈押，未料日前羈押期滿，陳獲保釋，被放出看守所後卻又回到同間套房繼續製毒販售。

時逢新北市警方執行「清查出租套房」計畫，因製毒時產生大量惡臭，加上陳形跡可疑，轄區板橋派出所盯上陳的租賃處，本月19日晚間由所長楊建良率隊前往，起先陳男拒絕開門，並疑似將毒品沖入馬桶，隨後警方在他同意下入內搜索，卻被屋內刺鼻味燻的掩面，只見屋內陳列大量化學藥劑，還有製毒黑水，經檢測後呈現二級毒品反應，讓所長無奈直搖頭，無奈大喊「你又在製毒了！」通知鑑識中心支援，查扣大量製毒原料與設備，並將陳帶回偵訊。

警方指出，新興毒品二甲基色胺（DMT）為由相思樹皮中所萃取出的色胺類致幻劑，在歐美等國家相當氾濫，據稱使用後有通靈及「瀕死體驗」效果，也成為部分國外靈修團體相當愛的迷幻藥劑，我國列為二級毒品管制，國內案例僅有相思樹皮研磨成粉的半成品。

警方表示，陳將相思樹皮內的二甲基色胺成分，再利用化學藥劑作用萃取出並固化成為DMT結晶體，是國內首見的DMT完成品，顯見其製毒技術嫻熟，經移送新北地檢署後，陳以新台幣10萬元交保。板橋警方表示，即使是在防疫新冠肺炎期間，警方維護治安也不會打烊，除了全面查緝防疫相關假訊息外，也會全力打擊犯罪。

陳男去年才因煉毒遭到逮捕，近期羈押期滿獲釋，卻又回到舊住所重操舊業繼續煉毒，讓警方看了忍不住搖頭。記者柯毓庭／翻攝
陳男去年才因煉毒遭到逮捕，近期羈押期滿獲釋，卻又回到舊住所重操舊業繼續煉毒，讓警方看了忍不住搖頭。記者柯毓庭／翻攝
警方鎖定陳租賃處並前往敲門，在陳同意下入內搜索，查扣大量製毒原料與設備。記者柯毓庭／翻攝
警方鎖定陳租賃處並前往敲門，在陳同意下入內搜索，查扣大量製毒原料與設備。記者柯毓庭／翻攝

毒品

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