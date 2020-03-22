通緝犯見警攔查拒檢 撞11輛汽機車又棄車逃逸今早到案

34歲邱姓男子晚間6時許開車在新北市土城區學府路二段與龍山二街路口失控撞上路旁10輛機車與一輛轎車，並波及一名路人受輕傷，警方獲報趕到後，發現車主邱男棄車逃逸，且邱具通緝犯身分，昨漏夜前往其住所埋伏後，今天上午9時已請他到案說明，詢後依公共危險、肇事逃逸、毒品等罪嫌移送新北地檢。

據悉，邱男先前便因肇事逃逸、公共危險、毒品三項罪嫌遭到新北檢發布通緝，他昨日行經土城時，因行經可疑遇上巡邏警車要求攔停，他惟恐通緝身分被發現拒檢並加速逃逸，員警追上前後因路上車流量大，擔心危險未繼續追車，邱男不久後便在路邊失控撞上10輛機車與1輛轎車，還波及26歲張姓路人。