全國大掃黑436人到案 北市警強調防疫期間治安不手軟
警政署在今年3月16日至22日期間，執行「全國同步掃黑行動」專案，查獲違反組織犯罪、非法槍砲、毒品、通緝等各類違法案件犯嫌共計436人，並查扣各式手槍彈及毒品海洛英等違禁物。
台北市警察局配合全國掃黑行動，其中大同警分局偵破以陳嫌為首的暴力犯罪集團。陳嫌涉嫌與同夥趁被害人停車時，拿改造槍械射擊被害人。經過專案小組報請士林地檢署指揮，3月15日至16日持拘、搜票陸續將陳嫌及共犯5人查緝到案，並查扣作案用手機、汽車車牌等證物。全案依違反槍砲及殺人等罪嫌移送法辦。
萬華警分局與北市刑大查獲楊嫌持有改造手槍1支、子彈5顆，向上溯源查獲另1楊嫌持有子彈14顆；北投警分局查獲郭嫌等人在協調債務時，涉嫌聚眾鬥毆，起獲制式手槍1支、子彈10顆及刀棍棒等違禁物；大同警分局查獲梁嫌等4人涉嫌持棍棒強盜財物，並起獲愷他命等違禁物；內湖警分局查獲鍾嫌涉嫌販賣、持有毒品安非他命咖啡包、愷他命等違禁物；北市刑大查獲蔡嫌持有土造霰彈槍1支、子彈2顆、海洛英等違禁物；北投警分局查獲陳嫌因行車糾紛竟持槍恐嚇，警方追查起獲鎮暴槍1支、塑膠子彈294顆等違禁物。
台北市警察局在這次行動中，總計查扣制式手槍1支、土造霰彈槍1支、改造手槍1支、鎮暴槍1支、子彈31顆、塑膠子彈294顆及毒品海洛因17.21公克、安非他命273公克、愷他命18.5公克。
台北市警察局表示，新冠肺炎防疫期間，儘管配合政府防疫是警方重點工作，但對於防制暴力犯罪集團槍擊、遏阻聚眾鬥毆、偵辦各類刑案等治安重點工作，警方也絕不手軟，仍會以具體作為展現警方打擊暴力犯罪的決心與強度。
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