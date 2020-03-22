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防疫第一線都有他們身影 台南警察：捨我其誰

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
因應新冠肺炎疫情，第一線員警為進入派出所民眾噴酒精擦手。記者黃宣翰／翻攝
因應新冠肺炎疫情，第一線員警為進入派出所民眾噴酒精擦手。記者黃宣翰／翻攝

警察是社會安定的力量，更是防疫網中無可替代的重要角色，台南市陳建警官今天說，觀看世界各國執行各項防疫政策新聞影像畫面，處處可見警察的身影，他們是防止社會動盪、維持社會秩序、防疫行動成功與否的關鍵，醫護人員站在防疫的第一線，警察人員是站在執法的第一線，除了配合防疫，還要兼顧治安，相當辛苦。

2003年5月12日台南市安南區一家KTV的女服務生，從5月8日開始出現了乾咳和發燒等等類似SARS的症狀，被列為台南市的第16起通報病例，這家KTV也被要求停業10天。

陳姓警官說，他還記得當時的場景，封鎖線外站著一大群官員，誰也不敢進去，僵持到最後，仍由轄區第一線警察穿著防護裝備進去清場後才順利進行消毒。

回想當年SARS的情況，民眾可能只記得抗SARS英雄，那一群關在醫院與病毒搏鬥的醫護人員，卻忘了當年的台灣並無對抗此類病毒的經驗，當時被限制住居的民眾，就是由第一線勤區警員負責訪查，防止居家隔離民眾擅離住所。

陳說，當時的警察人員更沒有現在的防疫裝備，也是得硬著頭皮上陣，只因身為警察，有著捨我其誰，護國衛民的精神，社會安定了，家人也就安全了。警察站在執法及防疫的第一線，不敢肯定說會不會被感染，但他有信心，警察絕不會成為防疫的破口。

警察 SARS 醫護人員

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