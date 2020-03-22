快訊

台灣抗疫他成功組成口罩國家隊 謝金河讚譽是難得好官

醫護手套下慘白的雙手 「這是天使的皺痕」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

調查局兩岸共打奏效 北部最大毒梟起訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
北台灣最大毒梟鄧天（圖中）涉及運輸一毒毒品海洛因遭訴。圖／資料照片
北台灣最大毒梟鄧天（圖中）涉及運輸一毒毒品海洛因遭訴。圖／資料照片

民進黨執政後，兩岸共打機制從熱絡降為冰點，不過，跨境掃蕩毒品犯罪，則需仰賴檯面下的「暗盤」運作，調查局提供福建省公安廳禁毒總隊情資，在海南省外海攔截逾1公噸的海洛因與K他命毒品，破獲北部最大毒梟鄧天販毒集團，鄧天最近也被檢方依運輸一級毒品罪起訴。

鄧天販毒集團之所以被瓦解，主要是靠調查局副局長林玲蘭早年建立的管道，讓台陸間仍維持辦案情資交換，不過，礙於現今兩岸情勢敏感，雙方的「交流」也只能秘而不宣。

調查局北機站於2018年9月至11月間，透過監聽行蒐掌握6次鄧天集團謀議運毒事證，包括該集團跨境運毒脈絡、運費分配圖、犯案時序表、海域運毒座標等，並將情資透過兩岸共打機制，轉遞給福建省公安廳禁毒總隊，協助陸方在海南省三亞市外海攔查550公斤海洛因、600公斤K他命毒品。

大陸官方自2016年民進黨執政後，形式上要求我方在公文上，須將「法務部調查局」換為「兩岸聯絡人」，調查局向陸委會反映遭拒後，毒品情資交換就「有去無回」。

以往，調查局負責兩岸共打的業務，是由經濟犯罪防制處追緝外逃小組（現為兩岸事務科）擔任窗口，蔡政府上台後，調查局仍維持「檯面下」的低調互動，試圖突破僵局，這2年有回溫趨勢。

調查局副局長林玲蘭為了與公安建立交情，曾在河南鄭州一埸晚宴上豪飲大杯茅台酒。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／資料照片
調查局副局長林玲蘭為了與公安建立交情，曾在河南鄭州一埸晚宴上豪飲大杯茅台酒。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／資料照片
2013年林玲蘭擔任經防處處長期間，曾率領時任毒品防制處長蘇中山等官員，前往大陸拜會公安部等單位，針對兩岸共打機制、追緝外逃經濟罪犯、跨境合作緝毒等議題交流。

林玲蘭當時為了與公安建立交情，曾在河南鄭州一埸晚宴上豪飲大杯茅台酒，她一度擔心酒精中毒，不敢回飯店睡覺，自己在零下5度的街道散步2小時，直到酒醒才回飯店休息；如此用命「搏感情」，讓公安人員相當敬佩，因而跟調查局奠定友好互動基礎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

毒品 公安 情資

延伸閱讀

新聞眼／豪飲茅台打動公安 她突破僵局

兩岸檯面下合作 逮北台大毒梟

北台灣最大毒梟鄧天涉運輸海洛因遭起訴

聲請釋憲法官：毒品條例刑度不合理

相關新聞

兩岸檯面下合作 逮北台大毒梟

民進黨執政後，兩岸共打機制降至冰點，不過，跨境掃蕩毒品犯罪，則需仰賴檯面下的「暗盤」運作，調查局提供福建省公安廳禁毒總隊情資，在海南省外海攔截逾一公噸的海洛因與K他命毒品，破獲北台灣最大毒梟鄧天販毒集團，基隆地檢署最近依運輸一、三級毒品罪起訴鄧天，最重可處死刑或無期徒刑。

新聞眼／豪飲茅台打動公安 她突破僵局

北部最大毒梟鄧天與共犯陳志雄去年被刑事局從越南胡志明市押返，但此販毒集團之所以被瓦解，主要是靠調查局副局長林玲蘭早年建立的管道，讓台陸間仍維持辦案情資交換，不過，礙於現今兩岸情勢敏感，雙方的「交流」也只能秘而不宣。

調查局兩岸共打奏效 北部最大毒梟起訴

民進黨執政後，兩岸共打機制從熱絡降為冰點，不過，跨境掃蕩毒品犯罪，則需仰賴檯面下的「暗盤」運作，調查局提供福建省公安廳禁...

中市警凌晨前往夜店稽查 避免成為防疫破口

新冠肺炎已蔓延全球，海外國人陸續返台，台中市警四分局為機先防處民眾聚集大型娛樂場所，引發新冠肺炎群聚感染，形成防疫壓力，...

北台灣最大毒梟鄧天涉運輸海洛因遭起訴

調查局提供福建省公安廳禁毒總隊情資，在海南省外海攔截逾1公噸的海洛因與K他命毒品，破獲北部最大毒梟鄧天販毒集團，基隆地檢...

妥瑞兒遭刺死 醫師：特殊生不自主行為易被誤認在挑釁

南投縣水里鄉16歲李姓國中生遭美工刀刺死案，一名自稱是李父的網友在臉書貼文，質疑兒子是妥瑞氏症患者在學校被嘲笑，卻被說成...

影／國中生命案相驗 死者父親：兒子患妥瑞氏症遭欺負

南投縣李姓國中生命案南投檢警今天相驗，據了解，李姓學生傷口在左肩鎖骨上方，長約2公分，應是刺劃傷，但無法確認是持刀或丟擲...

囂張惡煞衝律師事務所押走人 拿石塊砸爛手指凌虐劫殺

桃園李姓男子受人指使找來多名同夥衝到律師事務所內，強押走許姓男子反綁四肢、膠帶蒙眼，輪流徒手、棍棒痛毆，甚至拿石塊砸手指...

涉恐嚇游錫堃88歲老翁 桃檢特例讓他走通道躲避媒體

涉嫌恐嚇立法院長游錫堃的88歲老翁游貴湘，昨收到桃園地檢署傳票後PO上臉書，並預告今天11點將赴桃檢出庭，更稱「歡迎蒞臨...

台南地檢署調查口罩囤積 藥局老闆娘10萬元交保

台南市南區一藥局經披露手握百萬口罩貨源，更以每個15元高價出售。台南地檢署據報後會同台南市第六分局及台南市調查處進行搜索...

熱門新聞

南投國中生刺死同學命案 死者父親：還兒子一個清白

北市舊兒童樂園驚傳命案 狗聞到異味主人靠近發現男屍

影／女囤萬片醫用口罩50片賣900元牟利 警逮人追哪裡買

屏東佳冬魚塭傳溺水意外 6歲、4歲小兄弟無生命跡象

妥瑞兒遭刺死 醫師：特殊生不自主行為易被誤認在挑釁

美籍男返台躲疫情卻開賭場 還揪SBL球員與美女荷官同樂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。