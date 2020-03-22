調查局兩岸共打奏效 北部最大毒梟起訴

民進黨執政後，兩岸共打機制從熱絡降為冰點，不過，跨境掃蕩毒品犯罪，則需仰賴檯面下的「暗盤」運作，調查局提供福建省公安廳禁毒總隊情資，在海南省外海攔截逾1公噸的海洛因與K他命毒品，破獲北部最大毒梟鄧天販毒集團，鄧天最近也被檢方依運輸一級毒品罪起訴。

鄧天販毒集團之所以被瓦解，主要是靠調查局副局長林玲蘭早年建立的管道，讓台陸間仍維持辦案情資交換，不過，礙於現今兩岸情勢敏感，雙方的「交流」也只能秘而不宣。

調查局北機站於2018年9月至11月間，透過監聽行蒐掌握6次鄧天集團謀議運毒事證，包括該集團跨境運毒脈絡、運費分配圖、犯案時序表、海域運毒座標等，並將情資透過兩岸共打機制，轉遞給福建省公安廳禁毒總隊，協助陸方在海南省三亞市外海攔查550公斤海洛因、600公斤K他命毒品。

大陸官方自2016年民進黨執政後，形式上要求我方在公文上，須將「法務部調查局」換為「兩岸聯絡人」，調查局向陸委會反映遭拒後，毒品情資交換就「有去無回」。

以往，調查局負責兩岸共打的業務，是由經濟犯罪防制處追緝外逃小組（現為兩岸事務科）擔任窗口，蔡政府上台後，調查局仍維持「檯面下」的低調互動，試圖突破僵局，這2年有回溫趨勢。

調查局副局長林玲蘭為了與公安建立交情，曾在河南鄭州一埸晚宴上豪飲大杯茅台酒。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／資料照片 2013年林玲蘭擔任經防處處長期間，曾率領時任毒品防制處長蘇中山等官員，前往大陸拜會公安部等單位，針對兩岸共打機制、追緝外逃經濟罪犯、跨境合作緝毒等議題交流。

林玲蘭當時為了與公安建立交情，曾在河南鄭州一埸晚宴上豪飲大杯茅台酒，她一度擔心酒精中毒，不敢回飯店睡覺，自己在零下5度的街道散步2小時，直到酒醒才回飯店休息；如此用命「搏感情」，讓公安人員相當敬佩，因而跟調查局奠定友好互動基礎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康