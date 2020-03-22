中市警凌晨前往夜店稽查 避免成為防疫破口
新冠肺炎已蔓延全球，海外國人陸續返台，台中市警四分局為機先防處民眾聚集大型娛樂場所，引發新冠肺炎群聚感染，形成防疫壓力，今天凌晨與衛生局、民政局等單位人員，前往轄區X-cube夜店展開聯合稽查，除了解店家防疫措施，及宣導防疫與衛教觀念外，並藉由聯合稽查了解是否有居家隔離(檢疫)民眾，擅離住居所且流連夜店情事，避免成為防疫破口。
市警四分局分局長吳耀南與南屯區長簡士喆、衛生局安全組長陶煥龍等人，今天凌晨零時，由吳耀南率員前往轄區X-cube夜店展開聯合稽查，並由員警透過「M-POLICE」查詢是否有應居家隔離(檢疫)民眾擅離住居所情事。
市政府未來將不定期結合警察、衛生及民政單位實施聯合查察，呼籲目前正在居家隔離( 檢疫)民眾，應確實遵守政府規定，不要趴趴走，以免遭到重罰，也請業者要加強防疫措施，提供安全的消費場所。警察局也會持續配合衛生及民政單位加強防止居家隔離(檢疫)對象擅離住居所情事，以期提供市民一個安全的生活環境。
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