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北台灣最大毒梟鄧天涉運輸海洛因遭起訴
調查局提供福建省公安廳禁毒總隊情資，在海南省外海攔截逾1公噸的海洛因與K他命毒品，破獲北部最大毒梟鄧天販毒集團，基隆地檢署最近依運輸一、三級毒品罪起訴鄧天，最重可判死刑或無期徒刑；同案起訴的陳志雄偵查中自白，建請從輕量刑。
綽號「小胖」的鄧天是北部最大毒梟，他長期藏身於金三角地區，居間安排毒品供應、中轉至台灣的重大角色，比起被起訴求刑的林孝道，可說有過之而無不及，這兩人掌握全台一半的海洛因供應量，號稱「北鄧天、南孝道」。
起訴指出，2018年間，K他命掮客「五百」願出資2千4百萬元，透過毒販許同榮（另案起訴）安排運毒船前往柬埔寨載運600公斤K他命，許同榮因此聯繫陳志雄陳志雄安排毒品貨源與出船，企圖利用分段接駁手法將毒品運回台灣。
後來因運毒計畫受挫，許同榮改向大陸毒梟劉忠信聯繫，由劉安排船隻前往柬埔寨接運毒品；劉曾因此來台與許碰面，當面收取400多萬元訂金。
當時鄧天計畫從東南亞走私海洛因，鄧天從許同榮口中獲悉運毒計畫後，提議出資2千9百萬元，將550公斤海洛因以「加菜」方式，連同600公斤K他命一併運回台灣，後來鉅量毒品在海上遭大陸公安攔獲。
刑事局得知鄧天與陳志雄躲藏在胡志明市，去年與越南警方共組專案小組，成功在胡志明市某民宿將2人緝捕到案，押解回台受審。
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