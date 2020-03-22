新聞眼／豪飲茅台打動公安 她突破僵局

北部最大毒梟鄧天與共犯陳志雄去年被刑事局從越南胡志明市押返，但此販毒集團之所以被瓦解，主要是靠調查局副局長林玲蘭早年建立的管道，讓台陸間仍維持辦案情資交換，不過，礙於現今兩岸情勢敏感，雙方的「交流」也只能秘而不宣。

大陸官方自二○一六年民進黨執政後，形式上要求我方在公文上，須將「法務部調查局」換為「兩岸聯絡人」，調查局向陸委會反映遭拒後，毒品情資交換就「有去無回」。

以往，調查局負責兩岸共打的業務，都由經濟犯罪防制處聯繫，蔡政府上台後，調查局仍維持「檯面下」的低調互動，試圖突破僵局，這兩年有回溫趨勢。

二○一三年林玲蘭擔任經防處處長期間，曾率隊到大陸拜會公安部、港澳台辦處及國台辦官員，針對兩岸共打機制、合作緝毒、廣西南寧非法傳銷、大陸走私香菇農藥、限制人身自由等五大議題交流。

林玲蘭當時為了與公安建立交情，曾在河南鄭州一埸晚宴上豪飲多杯茅台酒，一度擔心酒精中毒，不敢回飯店睡覺，自己在零下五度的街道散步兩小時，直到酒醒才回飯店休息；如此用命「搏感情」，讓公安人員相當敬佩，因而跟調查局結為盟友，從此奠定友好互動基礎。

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