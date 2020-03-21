囂張惡煞衝律師事務所押走人 拿石塊砸爛手指凌虐劫殺

桃園李姓男子受人指使找來多名同夥衝到律師事務所內，強押走許姓男子反綁四肢、膠帶蒙眼，輪流徒手、棍棒痛毆，甚至拿石塊砸手指、腳趾凌虐，見他痛暈就潑水繼續狂揍，最後丟包醫院害許死亡，法院雖認李等無殺人動機但手段凶殘，依傷害致死罪判李等6人7年2月至8年8月，可上訴。

檢警調查，全案起因於劉姓男子2016年12月14日遭許男設局擄走，劉為脫身交付175萬元才獲釋，但劉心生怨恨，就指示李姓友人（37歲）找出許尋仇，4天後李找來黃姓（25歲）、林姓（28歲）、徐姓（32歲）、張姓（30歲）、魏姓（22歲）及呂姓同夥，準備束帶、膠帶及球棒伺機下手。

12月18日當晚9點多，李得知許要去桃園某律師事務所，眾人立即驅車到場埋伏，一見許出面就衝進律師事務所辦公室，直接將許壓在桌上綑綁手腳、膠帶蒙眼後，載往蘆竹區一處貨櫃屋。

眾人朝輪流拿鋁棒痛毆許，並逼問許當時設局原由，只要他不回答，或回答不如人意，還會拿石塊砸他手指、腳趾，導致許好幾度昏迷癱軟在沙發上，直到深夜12點多氣息微弱，才由黃載他到醫院丟包，但許多處骨折、穿刺傷，隔天凌晨就因大出血急救無效死亡。

檢方訊時，李坦承押走許並凌虐，發現他氣息微弱就載去醫院丟包，黃姓同夥也說，有目睹其他人拿石塊砸許的手指、腳趾，不斷聽到他哀嚎，其餘在場人並供稱，許數度昏倒仍被扶起還繼續打，檢方偵結依殺人罪嫌起訴李等一共6人。

法院審酌，包括李在內等人均和許無仇隙、糾紛，是因受劉指示而行凶，群情激憤下沒控制力道，雖客觀可預見致死可能性，但發現許氣息微弱當場施以CPR急救並送醫，難認主觀上有致許於死意圖。

但法院認為，李等用束帶反綁許手腳，再用膠帶蒙眼長達4小時，期間輪流毆打，見他倒地仍潑水扶起繼續施暴，手段十分凶殘，審酌李號召群眾、全程參與，黃以徒手施暴最終送許至醫院，林、徐、張及魏未全程參與作為量刑考量。

法院並依傷害致死罪判處李、黃、徐、林、張及魏，各7年2月至8年8月不等，而指使作案的劉男另案偵辦中，其中1名呂姓共犯逃亡遭通緝。